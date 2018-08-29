高雄防洪建設混了17年

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中國時報
吳統雄

823水災高雄損失慘重，連日檢討內容，卻和2001年的711水災似曾相識，歷經17年並未痛定思痛，可證823固屬天災，仍難辭人禍之咎。

約同樣的時段，在資源極為匱乏的年代，台北市則完成了防洪兼防汙系統的基礎建設。兩者的差別就在執政者是否以人民的福祉為首要，用心或偏心，追求合作永續或是利益分配。

西方近代都市化後，發現要解決洪水兼汙染的問題，必須採用大型地下「下水道系統」，日本維新之後也學到了這個道理。然而下水道系統投資巨大，日本只在本土都市興建，雖然殖民台灣長達50年，從未為殖民地人民籌謀。

1970年前，台北市淡水河兩側的爛泥區─時興名詞即「滯洪池」，廣達幾百公尺，且距離1公里即已聞到腥臭，岸邊漂滿著垃圾與牲畜屍體。因為日據時代台灣所有城市的雨水與汙水都是以明溝合流排放，不僅汙染大量土地資源，而且經常成為病菌的溫床，對人民健康形成很大危害。

1967年台北市人口只有現在的1/12時，無黨籍的高玉樹市長在並沒有類似823、711水災打擊之前，就提出建設下水道系統的高瞻遠矚，但當時台灣尚在經濟起飛的陡轉點前夕，財政非常窘迫。蔣中正總統在1969年爭取到聯合國世界衛生組織的配合款50萬美元，合當時台幣2000萬元，就交給高市長去執行，踏出成功的第一步，在20年後黃大洲市長啟用了下水道的終端、內湖汙水處理廠。合計歷10任、3黨籍的市長接力發展，至2004年馬英九市長任內達到現在的規模。

現在的內湖汙水處理廠屋頂是一座3.8公頃的空中公園，以「極限運動公園」著稱，也反映了台灣崛起時以勤儉彌補匱乏的極限精神，不僅具備休閒運動功能，同時構建了可360度瞭望台北市的觀景台，眺望現在的淡水河，已成藍色景觀大道，不僅防洪環保，還更拯救了台北市的河川、保障了市民的用水安全。這個長期計畫，是台灣光復後眾多影響深遠的建設之一，更是台北市現在宜居的重大決定性因素。

它證明了台北市成為現代都市不是偶然，就是長久以來執政者以人民的福祉為首要，不論中央地方、不分黨派顏色，以遠見、無私達到建設的薪火相傳，不必喊團結的口號，完成了永續合作的實踐行動。

高雄市在謝長廷市長任內2001年的711水災後，迄今5任全部為民進黨籍的市長或代理市長。711災後檢討已經指出，應以20年的決心興建「工程難度艱鉅」的下水道系統。但17年多過去了，花了300多億元，卻放棄了基礎建設計畫。其中68億蓋了15座滯洪池，而其容量只能降低積水1公分，823的考驗證明毫無功能。這300多億其實都是取巧低技術門檻的計畫，以求容易發包給樁腳。

當執政者只考慮分贓與選舉時，本可以紓緩的天災就變成雪上加霜的人禍。（作者為世新大學資訊管理系副教授）

(中國時報)

玩好玩滿如何解災民之痛 華為、中興不可相提並論

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