華為、中興不可相提並論

2018年08月29日 04:11 中國時報 張競

媒體報導日本政府釋放訊息，將以不點名方式排除華為參與政府資訊與通信工程標案，同時更有媒體傳出，俄羅斯目前亦在檢討，未來其國內電信基礎設施工程，亦要評估是否要對華為設限，不容許其參與投標。

此係繼今年4月16日美國政府通知其國內電信商，禁止運用聯邦補助經費購買包括華為在內任何的大陸企業所生產電信系統設備。8月23日華為亦遭澳洲政府禁止提供5G技術參與政府標案後，再度傳出華為遭致封殺的訊息。

此等政府干預行動，儘管表面看起來相當聳動，但實際上能對華為所產生的衝擊程度卻相當有限。在市場需求端加以抵制，其影響效力與範圍絕不可與美國在供應端對中興進行技術封殺相提並論。若欲正確評斷，必須思考下列指標。

首先，目前華為受到影響的潛在市場，其實只是華為產銷系統設備項目極小部分，更非其創造收益的主業所在，因此這些干預禁令所產生的市場效應相當有限。儘管由於華為本身並未公開在資本市場上市，無法從聯結股權金融指標直接判斷，但就相關合作廠商股價指標觀察，顯然影響輕微。

其次，此等封殺禁令並未在多個與華為密切合作國家引起連鎖效應，澳洲與日本就算跟進，其禁制項目實質內容亦不相同，因此無法證明各國間曾經相互統合或協調，如此各行其是，力道分散，對華為來說就更不足懼。

再者，對與華為合作最為密切的歐洲電信業者來說，目前亦無任何跡象顯示歐盟各國政府會仿效跟進。當美國政府採取干預電信業者行動後，市場分析報告數量亦不算多，就可看出各方並不認為此等抵制行動將蔚為風潮。

2011年3月4日，美國政府考量國家安全，否絕華為收購3Leaf公司時，曾經細數過該企業與中國黨政關係啟人疑竇，特別針對華為高層出身解放軍大做文章，更暗示解放軍與其關係匪淺，但儘管如此大力放送負面訊息，還是擋不住華為日後能執全球電信業牛耳，同時亦充分掌握其自主知識產權。

反觀華為本身從不諱言其支持北京「軍民融合」政策，積極參與配合各項軍工產業集團研發計畫，在各媒體中都公開相關訊息。但西方情報圈與政府部門在論斷華為時，卻幾乎從未討論這個面向，顯然在觀察華為企業運作時，角度上是有所偏差的。

如今在華為已成氣候，若是要在市場端進行封殺，恐怕是難以扭轉大勢，整個未來發展還是要看西方能否透過杯葛其所需關鍵核心技術，以點穴方式直搗其命脈罩門，否則，任何禁令與排除手段都只能是蜻蜓點水般地點不到要害，大勢仍是難以翻轉。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)