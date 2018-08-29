這個不管災民只顧自己的政府

2018年08月29日 04:11 中國時報 主筆室

南部大淹水，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德、內政部長徐國勇，每一位都被痛罵。為什麼？因為他們都只想到自己，而沒想過災民的感受。

連日豪雨淹水，截至28日晚上6點統計，已經造成全台4人死亡、147人受傷。不幸死亡的罹難者中，多是社會最底層的獨居老人，遇水淹往往無力逃生，只能眼睜睜等著被淹死。還有人家正在治喪，水災一起，靈堂沒頂、棺材流出。有的地方一淹5、6天，積水不退。至於財產損失，更是難以估計。

在這樣的民間疾苦中，當過台南市長、標榜治水成效的行政院長賴清德公開說：「下這麼大的雨，哪裡不會淹水？請批評的人來當上帝，看會不會淹水。」這樣的發言當然被罵翻了，因為當災民正在受苦時，行政院長想到的不是災民的感受，他想到的只是自己，要如何幫自己開脫淹水責任。

當過行政院發言人的內政部長徐國勇，捍衛民進黨政府心切，被問到民進黨政府治水成效時辯護說：「就像感冒一樣，沒有藥可以讓你永遠不感冒的。」這種神救援再度被罵翻。當無數災民泡在水中，質疑民進黨政府花了幾百億治水為什麼沒有成效時，內政部長想到的不是災民的感受，想到的只是捍衛政權，幫民進黨政府開脫淹水責任。

大水滔天，民怨更是滔天，於是總統蔡英文親自出動了，坐著雲豹裝甲車、帶著攝影人員前往災區，一路上還從裝甲車上頻頻對泡在水中的災民揮手微笑。所過之處，怨聲載道，災民不只攔車，甚至公然飆罵。被災民飆罵的蔡總統說：「怕委屈就不會當總統了。」可見總統真的覺得委屈了。當許多災民泡在水中許多天了，蔡總統顯然還不知道為什麼她都親自下來勘災了，網路上卻還有這麼多酸言酸語。因為蔡總統沒有想過災民的感受，她只想到自己，只想到總統都親自來了，大家還有什麼不滿意？

南台灣淹水死人的時候，副總統陳建仁正在金門渡假。他自己知道觀感不好，戴著口罩參觀景點，還要求行程不要公開。事後被發現，連忙發出道歉聲明，民進黨立委王定宇竟幫忙緩頰，說副總統渡假前不知道會下大雨。當南台灣的災民正在淹水中受苦受難，副總統還有心情渡假，還知道要戴口罩，然後民進黨立委還要護航，他們在當下想過災民的感受嗎？沒有，他們只想到自己，只想到要繼續戴口罩渡假、只想到要幫民進黨政府的權力核心護航。

在副總統陳建仁被提到渡假之後，民進黨籍的立法院長蘇嘉全也被發現人在日本。不知道是不是自己也知道不妥，所以屏東政壇出身的他，面對南台灣出現這麼大的嚴重災情，居然從頭到尾完全低調不出聲。這就是現在的政府，完完全全只想到自己，完完全全忘記了民眾，更完完全全無法感受災民的痛。

當南台灣數百萬民眾正因大雨與水災而受苦之時，他們要的是什麼？是政府真正知道他們的痛苦、是政府快速來救災、是政府表現出人溺己溺的人道關懷、是政府為了淹水而誠心道歉，並認真檢討治水成效、是政府為淹死的獨居老人而含淚懇求原諒，並提出政府主管機關遇天然災害的搶救獨居老人SOP。可是結果呢？民進黨政府的總統、院長、部長，不是發怒指責批評者，就是含笑看著受難者，這種「死道友不死貧道」的態度，才是這個政府最誇張失格的失敗。

民進黨政府引發這麼大的民怨，一來當然是先前國民黨執政時，民進黨嚴以待人，如今自作自受。2009年八八水災時，行政院祕書長薛香川因逢父親節，加班結束後去陪95歲的岳父吃飯。對此，蔡英文說想要砸電視、邱議瑩說氣得快中風，逼得薛香川請辭。以這種標準，副總統陳建仁又該當如何？二來則是民進黨整個高層已經貴族化了，完全脫離基層民意、不接地氣，才會接連出現荒腔走板的發言與表現。

美麗島電子報8月民調，蔡總統與賴院長滿意度與信任度雙雙下挫，民進黨人氣最高的賴清德不但輸給柯文哲，連朱立倫都超車成功，淪為老三。可見，民眾心頭是雪亮的。

想要重新贏回民心，絕不是靠著高層繼續強辯、或是幕僚持續向媒體私下提供解釋的版本。副總統最起碼還會道歉，可惜這個道歉也是空的，只是公關姿態而已，對災民沒有實際意義。

民進黨政府如果想要在災情中重新接地氣、得民心，態度是基本關鍵，進一步則是提出讓災民有感的具體作為。只可惜，到目前為止，仍然看不到民進黨政府凡事只想到自己的態度有所轉變。

(中國時報)