2018年08月29日 04:11 中國時報 主筆室

南台灣大水沖倒政壇高官？繼副總統陳建仁爆出水災期間帶全家人到金門度假後，又傳出立法院長蘇嘉全也帶家人赴日本旅遊。南台灣生靈飽受水患之苦，大官們卻沒有人溺己溺的心，還攜家出遊盡享天倫之樂，網路上為此炮聲隆隆。

若照此邏輯推演，似乎應該針對中央政府所有部會一級首長以上，開始清查在最近這段水災期間「落跑」者，都要下台或嚴懲，保證還會有人中箭落馬！雖然這只是反諷的玩笑話，然而，如果台灣的政黨政治繼續如此惡鬥、是非對錯繼續雙重標準下去，誰又能保證不會有這荒謬的一天出現？

蘇嘉全是立法院長，的確與救災的職守無關，而且他是在立法院休會期間赴日，勉強只能說他此時出遊「觀感」有點不好，恰好掃到這波「颱風尾」。但陳建仁就不太一樣了，畢竟他與總統是共同的政府象徵，雖無實質的救災勘災職責，但也應該有適時配合總統穩定民心的政治責任。

而他又很「政治正確」地差一天閃過823炮戰60周年，還戴起口罩帽子遊景點，也很細心地提醒陶瓷廠一周後才能發照片，可見他是知道此時此舉極可能會造成負面觀感。可是維安的陣仗太大，金門又太小，消息終究爆了出來；而且他也很識相地馬上發聲明道歉，如果自覺無愧，又何必道歉？

於是大家現在翻老帳：「下台吧，薛香川當年吃個稀飯就下台，副總統金門度假，立法院長跑日本，還不該下台？」、「蔡英文說過要砸電視的！」這些也就見怪不怪，咎由自取了。因為民進黨當年不近情理地嚴以律人，如今執政以後卻要各界寬以待己，這種下台現世報來得可真快！

(中國時報)