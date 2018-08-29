2018年08月29日 04:11 中國時報 徐宗懋

薩爾瓦多與台灣斷交，同時與大陸建交，美國白宮和國務院都發表聲明，批評此舉改變兩岸現狀。不過，美國為了拉攏大陸對抗蘇聯，自己40年前就做了榜樣，有什麼資格批評比美國更忠誠近半世紀的國家呢？1986年，我在薩爾瓦多搭乘美國援助的直升機，採訪FMLN左翼叛軍活躍的地區，今天的FMLN透過選舉成為薩國執政黨，與大陸建交只是時間問題。

在論及美國全球角色時，不應忘記1975年4月29至30日西貢悲劇，在越共猛烈炮火下，美軍和僑民急著撤出，大批難民湧入大使館，在哭聲和嘶叫中，使館人員急忙燒毀文件，最後一架直升機倉皇從屋頂飛離，無情甩下曾經承諾要保護的越南人民。美國投入了大量物資和人員，犧牲了大批官兵，為何得到這樣的結果？一般的解釋是，越共手段凶狠，無所不用其極，大批的海上難民更映證了這種說法。

問題是，越共方面傷亡高達100萬以上，為何有這麼多越南人願意參加越共以驅逐美國呢？美國人真的反省過嗎？當美國指責其他國家民主人權時，當時在越南犯下美萊村屠殺以及灑下橙劑劇毒造成當地幾代畸形兒慘劇，有任何下令的美軍指揮官被送交國際戰爭法庭嗎？美國以偽善的理由，肆無忌憚地傷害其他的民族，因此遭到歷史的懲罰。

二戰是人類歷史的轉捩點，擺脫了帝國主義和殖民主義之後，各國重建本身的歷史，這是複雜的過程，但只能由各國實踐本身的歷史正義，美國以偽君子的面目掩蓋地緣政治的目的，干預其他民族的事務，結果都以損兵折將告終。在越南、阿富汗和伊拉克3場長期戰爭中，美國表現類似的過程。一開始美國刻意誇大對手的危險性，輕率發動戰爭。第一階段，強大的美軍輕易取得上風，美國政府宣布戰勝，並開始扶植傀儡政權。接著，對手並不像預期般屈服，戰爭長期化，美軍傷亡增加，暴行也跟著增加，美國人民不再支持軍事行動。最後，美國自稱光榮地撤軍，拋棄對當地人民的一切承諾。這個模式反覆出現，為何美國每一次用正義之名軍事介入他國時，卻提供了更多反美燃料呢？

在現有的台海問題上，美國正重覆著同樣的錯誤，而且錯得更嚴重。中國的和平統一涉及到中國百年歷史的重建，實踐百年的歷史正義，台獨人士無論理由多麼冠冕堂皇，實際上是協助帝國主義勢力，阻礙這個必然的過程。美國或明或暗扶植台獨傀儡是愚不可及的，在中國人眼中，這不過是延續帝國主義侵略的現代版罷了。美國很清楚自己不會派一兵一卒介入台海軍事危機，但卻有意無意給不少台灣人這種幻想，結果只是鼓勵一些人成為中華民族的叛徒，並在日後遭到無情的懲罰，到時美國又一如過去般兩手撇清。就如李光耀所說，這種做法是很殘忍的。

美國目前介入台海的方式不僅激起大陸人的反感，在台灣內部也會燃起強大的反美情緒，台灣內部最強大的力量，絕非來自投機軟弱的台獨人士，而是來自曾付出血淚具有軍事傳統的中華民族群體。美國一旦刺激非和平的兩岸情勢，顯露新帝國主義的面貌，到時候槍口朝向誰還很難說，但看看越南、阿富汗、伊拉克和敘利亞，答案也很清楚了。

(中國時報)