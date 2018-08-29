越戰英雄麥肯 友台反川普

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中國時報

美國越戰英雄與資深聯邦參議員麥肯，8月25日在家鄉亞利桑那州病逝，享壽82歲。為何他生前告訴家人邀請歐巴馬、小布希兩位前總統參加喪禮並致詞，卻拒絕川普參加？川普又為何不發正式弔信，而只發推文致意？什麼原因造成同屬共和黨的麥肯與川普勢如水火？

父祖輩皆是海軍上將的麥肯，出生於巴拿馬的美國海軍基地，高中畢業後進入美國海軍學院就讀，並受訓成為飛行員，駕駛A-4天鷹式攻擊機前往越南戰場。越戰在民主黨總統詹森第一任期大幅升高，但美國任何一位共和黨政治人物絕不會說越戰是民主黨與越南共產黨之間的戰爭，而與共和黨無關，因為這樣的言論既無品又無格，只會遭唾棄。

1967年，麥肯在一次出任務時遭到越共飛彈擊落，關在俗稱「河內希爾頓」的火爐監禁所，在長達5年半的拘禁時期，堅不吐露美軍的機密，以致受盡折磨，身心重創。2005年的《將門虎子》就是根據麥肯越戰回憶錄為藍本拍攝的越戰影片。釋放後，他轉任海軍在參議院的聯絡官，1981年以上校銜退伍。1982年與現任妻子辛迪結縭後，選上亞利桑那州聯邦眾議員；並在1986年聯邦參議員高華德宣布退休後，接替他的席次直到辭世。

越戰結束後，他成為推動美越兩國改善關係的最重要推手，至今越南政府仍對他心懷感念。麥肯可以對北越放下國仇私恨，但是他畢竟不是神，而是有血有肉的凡人，在人際之間仍有愛有恨。2016年，他因不滿川普蔑視女性的言論，宣布不支持川普參選總統，川普則嘲諷說，麥肯不是真正的戰爭英雄，因為他在越戰期間曾遭俘虜。2018年5月，麥肯反對川普提名的吉娜‧哈斯佩爾擔任美國中央情報局局長。當時麥肯已經確診腦癌，白宮聯絡室特別助理凱利‧沙德勒在一次內部會議表示「沒關係，反正他快死了！」該言論引起美國各界譁然，但白宮拒絕道歉。

這也是為何麥肯在身後告別詞中仍對川普發出最後一擊的背景因素。他警告川普不要將「愛國主義」與「部落式對抗」混為一談，因為這樣「就會減損我們的偉大，因為這種對抗在全球各個角落撒下了不滿、仇恨與暴力的種子。」，「部落式對抗」顯然直指川普一手炮製的族群衝突。

1999年10月1日，時值中共建政50年，麥肯母親在自家院子升起中華民國國旗。他幼承庭訊，一生以中華民國之友自居。在他的鼎力支持與協調下，美國聯邦參眾兩院通過許多友台法案，他的在天之靈一定也希望川普政府能善用這些法案。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

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