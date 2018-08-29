亞運閃金光 東奧燃希望

2018年08月29日 04:11 中國時報 蘇嘉祥

亞運進入第二周，中華代表團延續第一周的旺盛氣勢，捷報頻傳，金牌不斷進袋，而且得到的金牌是含金量充足的「奧運級金牌」，展望後年的東京奧運，我們信心百倍，可以預期豐碩成果。

28日在羽球場上，我們有兩位選手參加決賽，世界排名第一的「羽球后」戴資穎非常輕鬆地直落二打敗印度選手得到金牌；另一位男將周天成雖然奮戰失利也得到銀牌，預告了我國參加東京奧運時，在羽球有一片廣大天空。

亞洲的羽球水準是世界之最，世界排名前十的選手幾乎都在亞洲，歷屆奧運的獎牌大部分都由亞洲選手取得，我國還沒有在奧運會場奪過羽球獎牌；但是這一回，我們目標對準獎牌至直指金牌了。

除了羽球，我們還有舉重、體操、射擊、射箭等重要運動種類都在過去10天打敗所有亞洲好手，拿到金牌 ，同時也向全世界昭告，台灣體育百花齊放，擁有世界第一流的奧運金牌級選手。

從中華代表團已經得到的13面金牌，可以分析當下的台灣體育已經走出從前只專精在幾個運動的「寡頭時代」，我們不再只依靠撞球、保齡球等休閒運動拿金牌，鎖定奧運種類的「10年計畫」到了茁壯、收穫的季節。

第一周在射擊、跆拳道、舉重、體操、空手道拿到的金牌全都是東京奧運正式的比賽，我們的體操選手在近乎完美的鞍馬、單槓比賽後下馬、下槓時，在一旁的世界級大陸選手也主動前來道賀，這是英雄惜英雄，是真情流露，只有真功夫才能得到這樣的尊崇。

第二周我們在射箭反曲弓男團決賽打敗韓國、女子空手道50公斤級也打敗日本、伊朗得到金牌，韓國、日本都是這些運動的奧運金牌常勝軍，我們技高一籌勝出奪金，讓整個亞洲訝異，也證明當初的戰略正確。

26日起，我們的花蓮中學龍舟隊在連續兩天獲得兩個「傳統輕艇」金牌，這是因應4年後在大陸杭州亞運會的新運動，原是大陸的強項，台灣的龍舟賽用的是「大頭龍舟」；但是在靈活運用、適材適用原則下，我們的選手不動聲色地買進「小頭龍舟」，讓大陸隊連吃兩大驚，同時預告4年後沒在怕。

我們的各個體育運動協會辛苦多年，不斷運用科研收集情報，穿梭與國、廣結善緣，爭取參加各個亞洲運動聯盟委員；有的理事長礙於「人團法」兩個任期8年後不能再當理事長，也指派祕書長繼續和國際運動組織保持連繫，或繼續擔任亞洲聯盟幹部，成為運動總會領導層，他們的努力和用心都造就了體育團隊今天開花結果。（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)