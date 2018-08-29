2018年08月29日 04:11 中國時報 白德華

美國總統川普上台後，大陸無疑成為川普口中的「頭號敵人」。隨著陸美貿易戰開打，關稅懲罰及中興通訊制裁案後，大陸才猛然驚覺「遇上了對手」，再不重檢對美政策，「G2」必然陷入「修昔底德陷阱」。近期跡象顯示，第一個檢討的便是宣傳體系，從8月20日剛結束的全國宣傳思想工作會議看，宣傳口動大刀已在所難免。

中共十八大習近平上位後，因強力反腐、黨內立威，至去年十九大，5年集中精力，確實辦成不少大事。尤其「習核心」確立後，十九大修改黨章，解除國家主席不得連任。對內，激起學界民間議論，對外，成為以美國為首西方國家「類集權」的指責，讓中國形象嚴重受挫。

如何「講好中國故事」，一直是大陸宣傳系統近年最高原則與使命。習上台後，對內，讓「習核心」成為推動「兩個百年計畫」的催化劑，又不致被指「造神」運動；對外，擋住「集權」汙衊，又不致有失中國形象，一直是高層念茲在茲的課題。

但宣傳體系顯然失衡了。從北戴河會議期間，大陸署名「iyouport」推特所透露訊息便可知。該推特稱，一場中南海「學習講座」上，某高層開頭就批官媒及中宣部「帶偏輿論導向」；指責人民日報等官媒自我審查，隨意刪文；「習近平主張包容網上意見，不是一味刪除」，「審查機構不理解上方用意，沒用心學習那本書（習近平新聞思想講義）。」學習講座多為正部級以上高官，消息明顯是有意釋出。

再從近月陸媒導向看，已明顯出現了變化。例如過去被批造神的「梁家河大學問」，已從媒體消失；「厲害了我的國」再沒人提及；胡鞍鋼「中國超越美國，世界第一」言論，也不再有人附和。上月，《人民日報》發表3篇批判「浮誇風」文章，加上全國思想工作會議上習近平要求「糾偏」，都顯示大陸內部開始新一輪的自我反省。

北京已意識到，由於「中國崛起」被過度宣傳，讓外界感受毛澤東當年「東風壓倒西風」、專制且具強烈民族主義色彩的精神回歸，連帶導致「一帶一路」被形容為對第三世界殖民的路徑設計，不能不說是內外宣傳出問題所致。大陸的確茁壯了，但應更懂得壯大的內涵與謙和。習近平批宣傳部門「與青年學生說話，說不進去；與困難群眾說話，說不下去；與老同志說話，給頂了回去。」正說明問題的嚴重性。

大陸崛起後，四方各國都在討論如何應對。但對大陸來說，強化自身實力之餘了解西方心態，不強人所難不硬碰硬，對國家形象改變或有助益。

(中國時報)