鄧麗君音樂劇 甜美尬探戈

2018年08月29日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

電影《瘋狂亞洲富豪》全台票房告捷，片中不少懷舊華語歌引起大中華觀眾共鳴，包括鄧麗君〈何日君再來〉、〈甜蜜蜜〉等，現在這些鄧麗君的好歌將跳出電影大銀幕，用音樂劇直接唱給鄧迷聽。

李哲藝操刀 重新詮釋金曲

鄧麗君音樂劇《何日君再來》下月即將推出，整齣音樂劇以鄧麗君經典歌曲為題材，由傳藝金曲獎得主李哲藝擔任全劇音樂總監，親自操刀，將這些鄧麗君金曲再次回顧與重新詮釋。李哲藝說，這齣音樂劇首先要面對的就是鄧麗君歌曲中「輕柔」的限制，「音樂劇不能讓觀眾從頭聽到尾，都處於相同的狀態，必須加入不同的音樂類型。」

昨天彩排記者會上，4位男歌手唱出〈在水一方〉，搭配優雅的弦樂襯底，的確讓人耳目一新；〈償還〉則改編成探戈曲風，讓強烈的節奏感提高戲劇張力，也讓演員透過音樂多了可以發揮的空間，也讓觀眾入耳入心又上口。

演員陣容強 現場唱給你聽

李哲藝表示說，樂隊編制以5名弦樂手搭配豎琴及打擊樂，要讓鄧麗君家喻戶曉的好歌聽起來像新歌，但又不能刻意劃清界線，的確讓他構思很久，「希望觀眾會喜歡這次的音樂。」

這次的音樂劇演員陣容相當堅強，鍾筱丹演出天涯歌女，主唱〈甜蜜蜜〉，「希望好好唱歌，讓大家心裡都甜蜜蜜。」超級星光大道出身的舞思愛則擔任離鄉背井的原住民女孩，臉部表情與細微手勢相當多，也讓腳色更加立體。經常演出舞台劇的余子嫣則演出千金小姐，都會歌聲唱出〈小城故事〉，清亮動人。

鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》將於9月7日到9日演出，地點在新北市藝文中心演藝廳，這也是新北市原創音樂節的第一檔。其他原創音樂劇還包括獲得第18屆「韓國音樂劇大賞」最佳音樂劇以及最佳導演獎的《王世子失蹤事件》以及喜劇作品《不讀書俱樂部EP.2》。

(中國時報)