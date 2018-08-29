111學年起 學測數學 分A、B兩科

111學年度大學學測數學A、B兩科採計方案

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中國時報
／台北報導

大學招聯會昨（28）日召開常委會，並通過大考中心提案，自111學年度起，學測數學科考試將分成「數學A」、「數學B」兩個考科，並且採取分節施測，考生可自由選考，至於成績如何採計，則依大學校系招生規定自行辦理。今年9月入學的國三生首屆適用。

108數學領綱明訂，11年級必修的8學分分為A、B兩類，學生在其中擇一修課，但「低數學需求」的考生，則可在11年級只修數學B，其他需求考生學則可修數學A，此制度確定11年級課程設計採分軌學習。

為尊重學生適性化學習，並考量到高中教學及大學選才需求，招聯會昨日決議通過大考中心提案，即111學年度起學測數學考科分置數學A與數學B兩考科，考生可依能力及升學需求自由選擇。

招聯會指出，未來學測數學採分科測驗後，考題及考試時間皆不同，111學年起學測將從6科（國英數社自＋國寫），變成7科（國英社自＋國寫＋數A＋數B），但考試時間是否因此從2天延長為3天，大學招聯會執行秘書、清大教務長戴念華則說，則由大考中心自行評估。

戴念華進一步指出，將數學分A、B兩科，主要是配合108課綱修正後，高中課程會有深淺區別，但依照難度來說，數學B可包含數學A，也就是文法史哲等科系較適合數學A，理工醫與部分商管考生則適用數學B。

至於是否會有大學科系同時採計數學A、B兩科的分數，戴念華則說，照理來說沒有必要，若以商管科系為例，不同校系的數學考科可能不同，主要在於商管校系課程有其差異性，如統計、行銷或企管不同科系，對於數學的重視面向不同，採計分數可能僅數學A或B單科，至於實際如何執行，則交由教務長工作小組討論。

(中國時報)

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