原縣區被邊緣化 快迎頭趕上

2018年08月29日 04:11 中國時報 王文吉 、 陳世宗 、 陳淑娥 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會舉辦107年度地方治理論壇，第9與第10場28日在葫蘆墩文化中心登場，分別探討「營造大台中悠遊樂活新城市」、「創造大台中宜居城市新風貌」兩大主題，邀請市議員及學者共同集思廣益，與談人均認為，縣市合併後，原縣區被邊緣化，亟需迎頭趕上！

地方治理論壇豐原場獲得鄉親熱烈迴響，演講廳座無虛席，與談人互相交流，氣氛熱絡，包括市議員張瀞分、謝志忠、陳清龍、陳本添、蘇慶雲、蕭隆澤等都提出見解，市議會公共關係組主任劉淑媚代表議長林士昌出席。

「大學城是永遠的商圈，是唯一能不停帶來收入的產業。」劉淑媚表示，豐原昔為縣治所在地，很遺憾大學城沒做成，其實學生才是純消費的族群。她指出，沙鹿有兩所私立大學，若1名學生每月消費1萬元，1萬人就帶來1億元，因此能持續繁榮。

劉淑媚憶及「大學城」夭折，資深市議員張瀞分語重心長地說，許多事情回頭都太慢了，想要去挽救也來不及，如果當年開發大學城，豐原的發展不只這樣，縣市合併後，更毋須擔心邊緣化。在場豐原鄉親頻頻點頭。

台中榮民總醫院院長許惠恒也以「高品質及連續性的市民醫療服務」發表專題演講，他指出，該院針對銀髮病人成立高齡民眾專屬醫療團隊，並利用大數據分析，將銀髮病人就診流程由分散轉為集中，規畫在同一處，減少等候時間，獲得高齡者好評。

昨上午場主題「營造大台中悠遊樂活新城市」，邀請中興大學運動與健康管理研究所教授林明宏、台中科技大學通識教育中心副教授黃玉琴及長億高中校長沈樹林與談。下午由中興大學國際政治研究所副教授譚偉恩、東海大學行政管理暨政策系主任陳秋政及副教授呂炳寬，聚焦「創造大台中宜居城市新風貌」。

林士昌表示，台中市幅員遼闊，每個地方都有特色，當然也都有各自的需求。

(中國時報)