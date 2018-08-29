中信募千萬 扶植24棒球隊

2018年08月29日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「2018中國信託女子公開賽」將於明（30）日登場，主辦單位中國信託銀行特別於新北市東華高爾夫俱樂部舉行「職業業餘配對賽」，邀請銀行貴賓客戶與36位職業高球好手一起為愛揮桿、力挺公益，共募得1,050萬元，善款將全數支持中國信託慈善基金會「愛接棒計畫－少棒暨青少棒資助計畫」，扶植24支少棒及青少棒球隊，成為孩子們築夢的堅強後盾，為國球開拓不一樣的視野與未來。

本屆職業業餘配對賽邀請中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世，中國信託銀行董事長童兆勤、副董事長利明献、總經理陳佳文、中國信託金控行政長高人傑及中國信託長期贊助培育的高球女將葉欣寧、謝瑀玲、石昱婷出席參加。

甫於今年5月在CLPGA樂卡克北京女子精英賽衛冕成功的石昱婷表示，很榮幸參與本屆「職業業餘配對賽」，為需要幫助的孩子們貢獻心力；謝瑀玲則說，一路走來獲得許多人的幫助才有今天的成績，一定盡力回饋社會；曾捐出職業首冠獎金做公益的葉欣寧也不缺席，力挺體育公益。

配對賽結束後，球敘晚宴特別播放中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」，真實故事引人熱淚，辜仲諒表示，中國信託支持體育運動不遺餘力，透過「愛接棒計畫－少棒暨青少棒資助計畫」，不僅協助改善偏鄉孩童的教育環境，同時支持擁有棒球夢的孩子能有更強健的身體，為台灣培育更多希望種子。

(中國時報)