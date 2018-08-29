楊小黎扛壓掌紅毯發蕁麻疹

楊千霈（右）昨出席環保活動推廣綠色運輸。

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中國時報
報導、林彥君
楊小黎（右）和錦榮努力為亞太影展做足準備。（羅永銘攝）

第58屆亞太影展28日在美福飯店舉行星光紅毯記者會，影展負面新聞不斷，除出現舉辦權爭議，首批星光名單又錯誤百出，多位藝人確認不會出席，副主席葛樹人堅定表示：「聯絡過程精準，名單經過再三確認。」但又承認因藝人統籌聯繫上出問題，導致名單有誤，「因傳話產生誤解，所以我們要負責任，造成他們的困擾，感到非常抱歉。」前後說法矛盾。

之前傳出黃子佼和楊千霈婉拒主持工作，楊千霈昨出席環保活動時透露，請辭是考量到照顧女兒的時間，她為人母後平均一天只睡4小時，時間也變得零碎，認為要對大會負責，不要讓大家看到一位焦慮的媽媽，目前工作安排會以女兒為主：「我無法集中睡眠，對自我要求高，需要充足準備，才有自信站在舞台上。」

讚楊千霈紅毯女王

本屆亞太影展最終決定由楊小黎和錦榮擔任紅毯主持人，楊小黎讚楊千霈是「紅毯女王」，「我常常看她主持紅毯的畫面，也非常嚴謹和努力地在準備，但告訴自己要放鬆，每個人都有特色和專長。」

因紅毯名單不停變動，楊小黎坦言：「更改的東西很多。」正在努力記人名、長相和各種資料，最近忙拍戲，只能在半夜收工後，回家繼續看著牆上的照片做功課，壓力大到蕁麻疹發作，但她仍頗有信心：「錦榮陪著我一起打仗，該做的功課都做了。」錦榮則是背到長出白頭髮。

原嘉賓名單還有張敏，也曾傳周子瑜所屬南韓女團TWICE將出席，葛樹人表示分別從友人和經紀人口中聽到對方有機會來台，可惜最後都未果。針對主辦權爭議，昨也特邀亞太電影製片人聯盟祕書長潘夏（Pansha）從馬來西亞飛來台澄清，並秀出他的祕書長證明文件。

(中國時報)

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