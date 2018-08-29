18年前走過生死劫 龍千玉珍惜陪伴家人

2018年08月29日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

龍千玉推出台語專輯《時代佳人》，今年57歲的她，歷經父親、女兒接連離世，及兒子於2016年在澳洲發生墜谷意外，她堅強、樂觀面對人生起伏。她日前接受本報專訪，提到外界總認為她在女兒意外過世後，才開始積極改變對生命的態度，事實上，她在18年前罹患甲狀腺惡性腫瘤，立即開刀切除，從此更享受每一天，珍惜陪伴家人。

龍千玉回想當時去做臉時，美容師發現她的脖子附近有凸起物，她覺得不對勁，赴醫院檢查後發現是惡性腫瘤，她查看了許多醫學報導，竟有報導指出甲狀腺惡性腫瘤患者，只能活10年，讓她心情低落到谷底，諮詢醫生後，得知有許多人開刀後都復原良好，她才勇敢去開刀。

手術長達8小時

她透露手術預計3小時，但最後竟開8小時，「我家人在手術室外面都嚇死，醫生事後告知我的脖子很長，他擔心有疤痕、傷到我的聲帶，手術特別小心翼翼。」並直呼：「萬一傷到聲帶，我差點18年前就不能唱歌了。」

她術後定期追蹤，至今無大礙，「開過大刀後，突然覺得人遇到什麼大事情就大徹大悟。」

遇到困難不放棄

她現在每天充滿正能量，以自身經歷呼籲大眾，遇到困難不要放棄，積極面對。

她上心靈課程已長達7年，她說：「我不是因為女兒走了才去上課，我女兒是5年前走的。」她自認去上課後，會用不同面來看世界，心胸比較廣闊，她樂觀表示：「我現在都把大家都當我女兒。」

她在新專輯《時代佳人》造型復古，引發熱烈回響，所屬豪記唱片推出「尋找時代佳人」活動，即日起到9月15日，邀請粉絲上傳變身創意佳人造型與傳唱影片到龍千玉臉書粉絲團，她將選出3名最具創意獎。

(中國時報)