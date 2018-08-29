74歲「女貓王」黃曉寧辭世

黃曉寧昨清晨病逝，享年74歲。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導

有「女貓王」之稱的黃曉寧28日清晨病逝，享年74歲，她本月因開刀腦內腫瘤，不幸情況惡化，導致腦內出血，搶救後仍出血不止，她的妹妹、家人都已從美國返台，送她最後一程。台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，黃曉寧近年仍十分忙碌，奔波於台灣、美國、大陸，她先前做健檢檢查出有腦內腫瘤，趕緊開刀，沒想到仍發生憾事，他感嘆：「像我們這個些在音樂上的老前輩，能聚一次就一次，不知道下一次誰又不見。」

王祥基去年主辦「青春旋律西洋流行音樂演唱會」時，黃曉寧登台演唱英文歌曲，當時身體狀況還不錯，今年過年前一行人聚餐，王祥基說：「她還有在籌備新專輯、創作新歌，對音樂很有熱情，令人佩服。」他還提到好友張建蓉也於今年在美國病逝，他遺憾說：「今年已經送走2位好朋友。」

黃曉寧在2015年也曾參加「青春旋律西洋流行音樂演唱會」，當時她透露自己帶著腎臟瘤上陣，唱完隔天赴醫院把13公分腎臟腫瘤切除，只剩一個腎臟，但她沒在怕，個性樂天的她，只想全力衝事業，不料今年身體再度出狀況。

黃曉寧活躍於6、70年代民歌時期，以獨特的嗓音讓人印象深刻，她崛起於《群星會》、《每日一星》，擅長以吉他自彈自唱，磁性的嗓音和中性打扮在當時獨樹一格。隨後，她固定在台視《青春的旋律》節目中演唱西洋歌曲。華視開播後，她與陶曉清共同主持《昨日今日明日》，介紹及演唱西洋流行音樂，與金祖齡等人同為當時台灣西洋音樂的代表人物。

她視貓王為偶像，又常常演唱貓王的經典歌曲，被封為「台灣女貓王」，而她在1983年最紅的時候，赴美定居，不過她熱愛音樂的心不變，近年返台長住，不定期會參與各大活動以及演唱會。

(中國時報)

18年前走過生死劫 龍千玉珍惜陪… 盧廣仲無緣金馬不洩氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。