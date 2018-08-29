74歲「女貓王」黃曉寧辭世

2018年08月29日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

有「女貓王」之稱的黃曉寧28日清晨病逝，享年74歲，她本月因開刀腦內腫瘤，不幸情況惡化，導致腦內出血，搶救後仍出血不止，她的妹妹、家人都已從美國返台，送她最後一程。台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基表示，黃曉寧近年仍十分忙碌，奔波於台灣、美國、大陸，她先前做健檢檢查出有腦內腫瘤，趕緊開刀，沒想到仍發生憾事，他感嘆：「像我們這個些在音樂上的老前輩，能聚一次就一次，不知道下一次誰又不見。」

王祥基去年主辦「青春旋律西洋流行音樂演唱會」時，黃曉寧登台演唱英文歌曲，當時身體狀況還不錯，今年過年前一行人聚餐，王祥基說：「她還有在籌備新專輯、創作新歌，對音樂很有熱情，令人佩服。」他還提到好友張建蓉也於今年在美國病逝，他遺憾說：「今年已經送走2位好朋友。」

黃曉寧在2015年也曾參加「青春旋律西洋流行音樂演唱會」，當時她透露自己帶著腎臟瘤上陣，唱完隔天赴醫院把13公分腎臟腫瘤切除，只剩一個腎臟，但她沒在怕，個性樂天的她，只想全力衝事業，不料今年身體再度出狀況。

黃曉寧活躍於6、70年代民歌時期，以獨特的嗓音讓人印象深刻，她崛起於《群星會》、《每日一星》，擅長以吉他自彈自唱，磁性的嗓音和中性打扮在當時獨樹一格。隨後，她固定在台視《青春的旋律》節目中演唱西洋歌曲。華視開播後，她與陶曉清共同主持《昨日今日明日》，介紹及演唱西洋流行音樂，與金祖齡等人同為當時台灣西洋音樂的代表人物。

她視貓王為偶像，又常常演唱貓王的經典歌曲，被封為「台灣女貓王」，而她在1983年最紅的時候，赴美定居，不過她熱愛音樂的心不變，近年返台長住，不定期會參與各大活動以及演唱會。

(中國時報)