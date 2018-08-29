鮑起靜喚小鮮肉 吳至璿甜蜜示愛

2018年08月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

由香港影后鮑起靜主演的暖心國片《生生》28日舉辦首映會，她特地抽空來台與導演安邦、「生生」吳至璿、嚴藝文、蔡亘晏共同出席，鮑起靜相隔1年多再見到片中「忘年好友」吳至璿，立刻說：「這是我的小鮮肉，我的至愛。」吳至璿呼應電影「愛要及時」的主題，也甜蜜回應：「鮑姊我愛你。」更害羞擁抱鮑起靜。

嚴藝文和鮑起靜片中飾演關係有點親密卻略帶尷尬的母女，嚴表示拍完之後沉澱一段時間，前日再與鮑起靜相見時，「一看到她的笑容，好像又回到片場互動，感觸很深！」鮑起靜也表示：「看見嚴藝文，就好像看見自己的女兒一樣，非常親密！」更說：「拍戲的時候，我們就像真的母女！」

如同粉絲見面會

蔡亘晏飾演吳至璿的媽媽，一場巴掌戲需要掌控力量，主持人楊達敬打趣問是不是直接對童星練習，開玩笑說：「2個人剛剛在後台都沒有互動喔！」蔡亘晏跟著笑說：「是啊，就一直打一直打！」但其實2人相處很像朋友，拍攝上更是互動自然。

鮑起靜在該片飾演熱愛直播的網紅奶奶，面臨醫生宣告生命只剩100天，決定樂活餘生，片商在首映會最後送上「網美必備用品」，讓鮑拿自拍棒和主要演員大合照，會後她更被港陸影迷包圍，儼然成為小型粉絲見面會。該片31日在台上映。

(中國時報)