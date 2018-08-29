2018年08月29日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

成語蕎（中）昨自嘲音癡，經過苦練後現場開口唱歌展現成果。（蘇蔓攝）

成語蕎暌違2年再發《另一個我》個人寫真+EP，28日記者會上爸爸也特別到場站台，她表示當初踏入演藝圈爸媽很反對，為一圓演藝夢，她跟爸爸訂了時間表，若明年10月16日生日事業還沒有好成績，就答應引退，沒想到寫真書才一推出首刷3200本就銷售一空，讓她開心說：「可以不用引退啦！」

成語蕎2度推出寫真集，尺度大開全裸入鏡，自認這本寫真集是完美的Ending，「全裸泡湯算已經是最大尺度，沒必要再出第3本」。愛唱歌卻五音不全的她透露自己是天生的音癡，小時候唱兒歌都沒有高低音，每次在家唱歌給爸媽聽，「他們都聽不懂我在唱什麼！」為了加強她的音感，爸媽還送她學過鋼琴、古箏，但她就是發不出「Fa」的音。

K歌常坐冷板凳

每次與朋友去KTV唱歌時，成語蕎總是坐在位置上吃牛肉麵，這回終突破心防出EP，在錄製〈另一個我〉時，製作人給她很多想像空間，要她唱歌時想著曾經傷害過她的心境，才讓她順利把歌詞中的情境唱出來。吳宗憲（憲哥）也教她「唱歌要用丹田」，但她卻不知道丹田在哪裡？請教老師後才知道就是肚子要用力。提到憲哥因兒子的事情陷入低潮，她說私下有安慰憲哥，對於憲哥兒子要退出，她也覺得很可惜。

(中國時報)