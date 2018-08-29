Lara自豪軟Q 拉拉鍊OK der

2018年08月29日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

梁心頤（Lara）將推出暌違6年的新專輯《千面獸》，28日舉辦新歌試聽會，並分享新歌製作的小故事；她透露，過去的她總盼能在感情上，找到可以拯救自己的人，因此空窗期從沒超過1年，但現在已單身逾1年的她笑說，發現只有自己才能拯救自己，打趣：「還好我柔軟度很好，有些人拉洋裝拉鍊要請男友幫忙，我可以自己來！」

Lara從小常搬家，為了快速融入新環境，只好逼自己成為變色龍，壓抑自己的情緒，「最後變成大家覺得我很好，就很有成就感。」如今她慢慢學習面對自己，接受自己的不完美，也在學著調整情緒，讓自己不會對外表過度重視，「現在我就算狀況不好，不想跟別人打招呼，我可以不笑，也不會害怕自己不好看會怎樣。」

難走出喪母痛

Lara媽媽已過世3年多，她表示心中的這關永遠都不會走出來，「它不是你可以過的關，就是個舊傷，會一直在，我能做的就是把自己狀態維持好，讓自己可以承擔，狀態不好就會爆發。」因此努力將自己的狀況維持在幸福快樂上。

此次專輯找了韋禮安等多個音樂人合作，昨好友王大文、王若琳也都來站台。王若琳和Lara預約了台東小旅行，並送上衝浪板，王大文則遞上防曬油，並和王若琳當場替她做起免費按摩服務，希望可以幫她紓壓，趕走負能量。

(中國時報)