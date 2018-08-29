劉奕兒刮痧多喝水 項婕如推臉軋師姊

2018年08月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

劉奕兒翻出背包中用品，透露最愛黑灰紅色系物品。（盧禕祺攝）

《Girl愛女生》9月號。

劉奕兒、項婕如主演同名小說改編電影《有五個姊姊的我註定要單身了啊！》，劉奕兒在片裡總是欺負項婕如，但她現實中相當愛護照顧這位年僅19歲的同門師妹。電影主要是在冬天拍攝完成，還有不少戶外戲，2人得親身上陣經歷風吹日曬和雨淋，因此她們各自翻包拿出私物分享「小撇步」，如何在寒冷天氣裡，維持好膚質上鏡頭？讓全身上下都禁得起大銀幕的檢視！

外表亮眼活潑的劉奕兒，私下個性頗「Man」，她自認保養方式屬「實用型」，強烈建議女生一定要「多喝水」，拍戲時會帶1900c.c的水壺，確保飲水充足，媽媽則為她準備水煮青菜和地瓜，吃得健康又不會胖，才能穿上「繫繩泳衣」挑戰性感戲份。她此次飾演個性外型都火辣的教導主任，不忘隨身帶著代言品牌的睫毛膏，維持電力十足的眼妝。

師姊妹差8歲

剛出道的19歲美少女項婕如，首次拍片就扛主演重擔，表示每天會食用各式維他命補充體力、保持健康，拍戲的妝難免較厚重，因此很注重卸妝，冬天又比較乾燥，她會搽木瓜霜讓臉部保持水嫩，還會早起拿美顏棒推臉，畢竟片中得和「5個姊姊」一起入鏡，身為女主角的她相當有自覺，不能讓姊姊們專美於前，必須努力推「小臉」。

劉奕兒同樣注重「小臉」工作，擁有2組不同大小的T字棒，一組隨身攜帶，另一組起床時就使用，接著還想購入促進保養品吸收和按摩穴道的產品。另外，2人還都很在意「脣部保養」，各自從化妝包中找到3-4款護脣用品。

這對同門師姊妹相差8歲，保養觀念各有訣竅，項婕如分享小資保養方式，拿出一盒化妝棉，比劃著大概只要拆解5張就能敷到全臉，還能節省一半化妝水。她推薦剛接下代言品牌的「素顏霜」，沒工作時輕搽一層就能輕鬆出門，又因為還是學生，上學時不能塗指甲油，因此在上有色指甲油前，會先塗一層「可剝底油」，只要在老師發現前趕緊剝掉就沒事了！

怕內分泌失調

出道3年的劉奕兒工作量日漸增，開始當「空中飛人」，到處參加活動和拍戲，她更著重身體保養、保健，搭機時攜帶不少小物，避免過度操勞內分泌失調，但劉奕兒將刮痧棒都帶在身上？她秀出經紀人在上頭寫的字：「好好愛自己！」並以同一句話勉勵師妹，將愛自己視為工作一部分。精采內容全文請見9月1日出刊的9月號《愛女生》雜誌。

(中國時報)