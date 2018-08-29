2018年08月29日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

MIU MIU 「Miu Miu Type」系列字母白色棉質T恤，1萬8000元。（MIU MIU提供）

高雋雅與劉奕兒於新片中扮演姊妹，戲外也穿MIU MIU合體展現閨蜜情，高雋雅（左）穿MIU MIU字母棉質連帽衫4萬6000元、黑色皮短裙4萬6000元；劉奕兒穿MIU MIU水洗丹寧夾克5萬5500元、字母印花襯衫2萬7500元、水洗丹寧開衩短裙2萬3000元。（蘇蔓攝）

高雋雅（右）穿MIU MIU字母白色府綢襯衫3萬2000元、毛呢短裙2萬9000元，拿粉色亮片鏈帶包4萬5000元；劉奕兒穿MIU MIU字母白色棉質T恤1萬6500元、鉚釘裝飾丹寧鉛筆裙3萬9500元，拿蛇皮拼接毛呢手提肩背包7萬2000元。（蘇蔓攝）

MIU MIU於巴黎時裝周的秋冬秀場中，即使用設計師Miuccia Prada與巴黎創意團隊M/M Paris共同設計的字母裝飾。（MIU MIU提供）

女星高雋雅與劉奕兒因合作新片結緣，昨（28日）同受MIU MIU之邀演繹新品，展現螢幕外的姊妹情誼。身為柴智屏女兒、星二代的高雋雅，這次把精品活動處女秀獻給MIU MIU，穿上品牌「Miu Miu Type」訂製系列襯衫，胸前大寫「C」字，為英文名字裡首個字母，並自稱藉訂製過程體驗到獨一無二的專屬驚喜。

體驗訂製備感驚喜

而透露英文名字與成長歷程密不可分的劉奕兒，坦言自己喜歡在眼鏡、帽子等配件上加入英文名字樣，更笑稱T恤上「E」字塗鴉裡的性感女郎，剛好彌補她太過陽剛的氣質，也令她下定決心自日常生活中下手顧好性感形象，要從女孩變女人。但當被問到自認何時最性感時？她還是不忘運動女孩的率真個性，回答：「應該是舉50公斤負重深蹲的時候。」

挑選妳的專屬字母

見證女孩變身女人的MIU MIU，亦透過最新「Miu Miu Type」系列，展現女性的自信力量。在設計師Miuccia Prada女士與巴黎創意團隊M/M Paris攜手合作下，首見於2018秋冬秀場中的26個字母，變身凸顯女性身體、表情的符碼，蘊含每個女孩的私密故事。除了洋裝、連帽上衣等5項限量成衣單品外，品牌還選於9月6日到9日間，在101旗艦店內舉辦訂製服務，消費者將可選擇任一心儀的字母圖樣，將其縫飾於襯衫或T恤之上，以前衛、活潑的嶄新語言，描繪摩登女孩的俏皮個性。

(中國時報)