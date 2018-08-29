2018年08月29日 04:11 中國時報 陳大任 報導

2019年式BMW 120i M Sport領航版將標配BMW全觸控智能衛星導航及旅程諮詢祕書服務。（BMW提供）

台灣賓士推出全新改款A-Class，導入新世代家族風格，外觀更具跑格與侵略性，加上結合AI人工智慧功能的智能多媒體駕駛輔助系統MBUX，能與人對話並執行指令；BMW台灣總代理汎德昨日隨即祭出1系列全面搭載行動智能服務反擊，再掀豪華入門車市戰火。

賓士A-Class改款配備升級

Mercedes-Benz A-Class與BMW 1系列宿敵已久，2車起價約150萬元。去年銷量分別為1489、1420台，今年銷量累計為892、569台。昨天發表的全新改款A-Class價格雖然小漲，但車格配備皆升級，不過交車期可能遲至10月之後，BMW趁隙推出加配備不加價模式反擊。

A-Class初期推出A180、A200及A250等3種動力，售價分別為153、171、213萬元，同時A180與A200特仕版將升級10.25吋中控螢幕、進階MBUX多媒體功能（含智能聲控）及觸控手寫板，並以低於選配價格近2萬元的超值優惠，提供嘗鮮顧客。

發表會現場，台灣賓士副總裁何睿思操著帶有德國口音的中文說：「你好，賓士」，MBUX回應：「是的，請說」，何睿思說：「這裡好熱」，MBUX回應：「有一種冷叫你老媽覺得你冷」引發全場大笑。業者藉此凸顯MBUX不再是傳統的指令而是口語對話，宣示將擴及到後續推出的各個車系。

BMW 1系列推出領航版

汎德重新調整戰線，1系列推出「領航版」，不但標配BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技及原廠衛星導航，其中118i、120i M Sport均加配BMW智能衛星導航系統（8.8吋觸控螢幕）、旅程諮詢祕書、即時路況資訊等配備，並強調這套系統提供真人語音服務，可遠端幫車主設定導航路線，售價分別為156、176萬元。

(中國時報)