聯名冠軍咖啡 吳寶春插旗信義區

2018年08月29日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

吳寶春旗艦店內也打出獨家麵包餐，「金磚上的雲朵」吐司料理售價220元。（吳寶春麵包提供）

PAUL法式麵包主攻信義、大安等高消費地區，也進駐新光三越A9加強人潮吸引。（PAUL麵包提供）

侯布雄法式甜點沙龍位於信義貴婦百貨BELLAVITA，在米其林一星的加持下更受關注。（侯布雄提供）

吳寶春店內換上旅英設計師詹朴品牌「APUJAN」制服，圍裙緹花包含以吳寶春英文名稱織造的線條。（吳寶春麵包提供）

吳寶春店內沙龍區示範起司熔岩秀，實際與消費者互動。（吳寶春麵包提供）

信義區近期不少頂級麵包、甜點店黯然熄燈，但受觀光客與頂級麵包客層喜愛的「吳寶春麵包店」，卻在撤出松菸誠品後，選擇落腳象山公園旁的信義豪宅區，一開就是占地200坪，昨（28日）開幕首日便擠滿人潮，迅速成為信義區人龍聚集地。

異業結盟提升品牌水準

吳寶春麥方店表示，撤出松菸純因租約到期，轉戰象山站擁有200坪的完整大店舖，該店面前身則為牛排餐廳。麥方旗艦店推動「麵包故事館」概念，設置座位區、提供麵包料理，及陳列五星級烤吐司機，讓消費者可以久坐、動手烤吐司等互動，繼續鞏固來客；這次也特別邀請北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌合作，聯名推出咖啡飲品，在異業結盟、強強合作下提升品牌水準。

有麵包店業者透露，信義區高價麵包不少，但就算是米其林等級的外國品牌，也會因為高租金，經營也大不易，像台灣首間獲得MOF（法國最佳技師殊榮）的LALOS Bakery，就傳出退出台灣市場的消息，安和店與101店陸續熄燈。事實上，過去象山站一帶評價很好的「小公主烘焙」、「手作麵包道爾吉」等獨立麵包店，近年都紛紛關閉或轉移地點。

目前信義區是頂級麵包主戰場，PAUL保羅麵包除了開在仁愛、信義等消費力佳的區域，也經常引進新甜點與餐點鞏固來客，隸屬在新光三越信義新天地A9館的分店表現不俗；侯布雄法式甜點則設立於BELLAVITA貴婦百貨，在今年米其林一星的加持下更受矚目。

(中國時報)