2018年08月29日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

愛買即日起至9月11日產銷履歷葉菜促銷每包原價33元，特價25元，每日限量供應。（愛買提供）

全聯麻豆文旦每粒約450g，9月7日至13日單粒24元，3粒65元。（全聯提供）

全聯產銷履歷非基改玉米，31日至9月6日每盒約350g，35元。（全聯提供）

台灣中、南部23日起暴雨不斷，菜價最高喊漲6成，量販、超市都盡量維持供貨穩定，且持續祭出蔬果促銷，愛買表示即日起至9月11日產銷履歷葉菜促銷每包原價33元，特價25元，有機蔬菜仍維持39元，每日限量供應。

愛買表示因北部葉菜由中南部供應，全台分店前2天都有消費者搶買葉菜，目前盡量維持供貨穩定；中南部分店包括蔬菜、熟食、烘焙等生鮮，和泡麵、罐頭、水等乾糧前2天銷量皆成長2至3倍。

全聯31日至9月6日有多款蔬果促銷，產銷履歷非基改玉米每盒約350g，35元；好菇道舞菇每包約100g，24元；產銷履歷紅蘿蔔每包約600g，32元。9月7日至13日中秋節應景的麻豆文旦每粒約450g，單粒24元，3粒65元。

家樂福為協助中南部民眾災後重新打理家務，即日起至9月11日在嘉義、雲林、台南、高雄等16家量販分店，推出大、小家電折扣，包含LED電視、冰箱、洗衣機全面85折起、小家電商品全面9折起，部分品牌除外，依現場為準。

(中國時報)