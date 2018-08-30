全台4282私幼 串聯抵制 準公托瀕臨潰敗

2018年08月30日 01:13 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

行政院準公共化托育政策，全台私幼不止串聯抵制，還向公平會檢舉政策影響公平競爭，創下首次民間業者控告政府聯合壟斷的案例。（本報資料照片）

行政院長賴清德的準公共化托育政策瀕臨潰敗！中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元及中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德昨日聯合發表公開信，不僅宣布「全國私幼一致決定，不加入準公共化」，還狀告公平交易委員會，創下民間業者指控政府聯合壟斷的首例。因私幼占國內幼兒園的七成，私幼串聯抵制，將使賴揆的準公托政策推動困難。

賴揆重大政策 民間不挺

為了對抗少子女化，讓父母安心生養，賴揆7月底宣布準公托政策，教育部的「準公共化幼兒園」政策列為其中，也就是政府和符合資格的私立托兒、幼兒園業者簽約合作，讓私幼業者變成公共托育的「加盟店」，政府補助提供近8萬名額給2到5歲幼兒就讀，一般家庭每月自付額僅4500元，幾乎和念公幼學費差不多，預計2022年可增為21.9萬名額。

不過幼教團體卻完全不認同這項政策。中華民國兒童教保聯合總會及中華民國幼兒教育聯合總會總會長聯合發表公開信，明確指出「全國私幼一致決定，不加入準公共化。」

當政府加盟店 保證吃虧

根據教育部統計，106學年度全國共有6323家幼兒園，其中公立2041家，私幼共4282家，私幼占近6成8。

謝子元指出，私幼想要加入準公共化，必須同時降低收費、調高薪資。但是幼教不是高利潤產業，又不像非營利幼兒園有來自政府數百萬補助，「不論是國家、企業還是個人，同時降低收費又調高薪資，一定入不敷出」； 此外，家長補助金額延後給付，今年8月加入的園所，政府11月底才會撥付，園所若沒有準備龐大周轉金，就得先向家長收取全額費用，年底再退還。

謝子元說，政府用無本生意的非營利幼兒園，當成準公共化的「收費與薪資」標準，對私幼根本就是一個保證虧損的收費標準，因此他們一致決定私幼教不加入準公托。

政策急就章 擺明為選舉

國立台北教育大學教育經營與管理學系主任洪福財表示，當前對私幼的需求增加、供應量卻不足，政府走非營利或準公共化的第三條路，但對私幼來說他們看不到利益，「招生也不是政府幫我招、場地也不是政府給我，家長還是慕我私幼的名而來，我跟政府一起推公共政策，到底對我有甚麼利基？」

洪福財說，蔡政府為了年底大選，急著要把這項政策推出，事前卻沒有跟業者溝通；何況私立幼兒園不是只有一個樣態，準公共化對偏鄉或鄉鎮市的私幼或許是一條活路，但是對台北市大安區的幼兒園就沒必要。

(中國時報)