成功整合竹縣、台南 藍軍團結戰 最後一喬看桃園

2018年08月30日 01:13 中國時報 王正寧 、 周毓翔 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

被歸類為泛藍、以無黨籍投身下屆台南市長選戰的陳子敬，29日宣布退選。（曹婷婷攝）

趕在選舉登記截止前，藍營成功整合台南市與新竹縣等分裂選區。選票是否回流國民黨尚難評估，但至少「唯一」支持人選明確，品牌認同不致混淆的情勢下，可望有效拉抬整體選情。黨內天王全力投入、各有角色扮演，也有助於形塑團結氣勢，在明天截止登記前，能否說服前立委楊麗環退出桃園市長選舉，「最後一喬」備受關注。

林為洲昨在國民黨立院黨團的陪同下宣布退選，多名黨團成員溫馨送暖，歡迎他留下來。黨團總召江啟臣說，「這是經過非常多黨內人士，包括馬總統、洪主席、朱主席，大家的努力，全力溝通下的結果，為國民黨立下汗馬功勞的林為洲，做出令人敬佩，格局遠大的關鍵決定。」

馬朱王洪輪番上陣 林為洲甘願退

林為洲為了提名問題數度槓上黨主席吳敦義，但是與其他黨內大老都一直保持聯繫。前立法院長王金平數度與林會面，並曾以「逆增上緣」來期勉他退一步海闊天空，林一度點頭同意退選，但在地方林派大老堅持以及黨中央的刺激，態度又轉折。

為此，包括前總統馬英九與前任黨主席朱立倫、洪秀柱等人在全代會裡再度呼籲繼續協調。林為洲在27日去探望馬英九時，就已表達退選之意，因此，馬當天透露「分裂選區的整合將會有成果」。

其實王金平在全代會後也私下與林為洲談過，朱、洪兩人更是透過電話與林溝通，加上黨團同志發動溫情攻勢，江啟臣還開玩笑要帶林出國散心，登記結束後再回來。

否認遭勸退 陳子敬自比聰明戰士

由於林被視為黨內戰將，一旦真的脫黨參選，不僅是黨團戰力的折損，更直接衝擊地方選情。林為洲棄選，年輕與竹北選票未必就能轉移給黨提名人楊文科，但至少表面上避免黨內分裂。

林為洲也說，他會輔選新竹縣長、縣議員、鄉鎮長、鄉鎮代表及里長。

吳敦義曾說，林若退選，下次立委可以再提名他。但林為洲說，黨中央至今沒有任何人跟他有任何聯繫，就連他決定退選，「黨中央都是早上才知道。」

在勸退林為洲工作上缺席的吳敦義，昨日至台南市密會先前表態要參選的無黨籍陳子敬。兩人會談後，陳子敬宣布，「選戰到今天為止」，他否認遭勸退，僅強調經過審慎評估，「聰明戰士選擇適當時機退場。」

國民黨在新竹縣、台南市整合成功，但桃園市的分裂危機仍在，黨提名人陳學聖昨已完成登記，楊麗環則強調參選到底。黨內大老是否能說服楊麗環退出，就看明天截止登記前的「最後一喬」。

(中國時報)