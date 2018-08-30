私幼狀告準公托聯合壟斷

2018年08月30日 01:13 中國時報 李宜秦 、 簡立欣 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

準公共化托育政策8月1日上路後，引發幼保界大反彈，中華民國兒童教保聯合總會上周至公平會檢舉，指控該政策「聯合壟斷」，有違《公平交易法》之疑慮，影響私幼公平競爭收費之權利，總會會長謝子元批評「政策讓我們沒有自由選擇的意志」。公平會證實有收到該案申請、處理中，創下首次民間業者控告政府聯合壟斷的案例。

民間業者控告政府首例

中華民國兒童教保聯合總會會長謝子元上周至公平會提出檢舉函，認為準公托政策違反《公平交易法》。他說政策要求幼兒園為教師調薪逾2成，遠超過基本工資，然而收費卻得調降，「根本活不下去」。

準公共化扥育政策規定，60人以下的私立幼兒園所每年每人最多僅能收取12萬、61至120人的園所為10萬8000元、121人以上園所為9萬6000元，並規定每位教師最低都須領取2萬9000元薪資，等於是「收入降低、成本增加」。

收費與老師薪水假平等

謝子元指出，民辦私立幼兒園是私人單位，應該公平競爭，且每位老師學經歷不同，沒有理由領取齊頭式薪水。

公平會發言人彭紹瑾證實「已收到申請，處理中」，但對該案進度與想法不願多說，只說公平會會再依法討論。政府政策遭業者檢舉有聯合壟斷之嫌極為罕見，可見行政院力推的政策引發的不滿有多強烈。

對於業者的指控，教育部國教署副署長許麗娟說：「這些規定都是依據非營利幼兒園的營業狀況而定，非營利幼兒園做得到，你們也應該做得到。」謝子元不滿的指出，非營利幼兒園沒有負責人、房租、廚工、司機、娃娃車等各項成本，也不用繳稅，甚至每年還享有教育部的預算，「完全不一樣要怎麼比？」

私幼與非營利利基不同

謝子元還說，目前加入準公共化的園所多是偏僻地區或品質不佳的「害群之馬」，教育部根本在「圖利害群之馬」。

私幼業者檢舉準公幼涉及聯合壟斷，主責少子化政策的政務委員林萬億表示，幼教本質不能當作市場純粹營利交易行為看待，「完全是兩碼子事」，不涉及所謂的聯合壟斷。

林萬億說，私幼準公共化政策無關聯合壟斷，因為幼兒的教育及照顧本來就是兒童的權利，這是依照《聯合國兒童權利公約》規範，幼教屬國家責任，國家要保障兒童受到良好的教育及照顧；而且經合發展組織（OECD）國家大部分都是採公共化政策，哪怕是鄰近的日本，安倍政府「新三箭」也是希望提升幼兒教育照顧公共化的比例。

政院發言人Kolas Yotaka也表示，政院推動的少子女政策措施，與《公平交易法》第2條中所規範的事業不同，該法的對象是指公司、獨資或合夥的工商行號、及其他提供商品或服務從事交易之人或團體，政府並非公平交易法所定義的事業，自然沒有「事業不得為聯合行為」的問題。

(中國時報)