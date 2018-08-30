私幼公立化設限多 只有9家加入

友善列印
中國時報
／台南報導

行政院長賴清德掛在嘴邊的台南經驗「私幼公立化」，是台南今年首創私幼比照公幼收費的政策，由台南市政府編列預算推動，私立幼兒園家長繳費和公立幼兒園一樣，每年繳2萬2920元，平均月繳不到2000元，不過，因對私幼諸多設限，試辦迄今，僅9家幼兒園加入。

台南私幼公立化新政上路不到1年，卻因配合行政院新制確定喊卡，107學年度入學仍比照現行制度收費，保障到大班畢業，108學年度則銜接中央政策，依照新制，家長平均每月繳3、4000元，現行私幼公立化只需月繳1900餘元，新制顯然不如舊制。

1名不願具名的私幼業者透露，私幼對準公共化反彈，肇因業者完全沒有實際獲得補助，相反地，收費標準還須受到政府管制，老師薪資也被管控，「政府沒有補助我，憑什麼管我？」認為政府出發點是減輕家長負擔，卻箝制幼教業者的自由市場機制。

至於台南市的公共托育政策，台南市社會局強調，向來都是比照中央作法，強調準公共托育名詞是新的，奠基在原有基礎包括公共托嬰中心、公共托育家園，估計育兒津貼及托育補助新制高達2萬7000名幼兒受惠，服務涵蓋率達98％，新制上路後，有關居家托育人員登記及管理辦法、居家式托育服務收退費項目及基準都是既有制度沒改變。

台南市現有1800位合格保母、65家私立托嬰中心，截至昨天已有27家簽署加入準公托之列，比例約42％。

(中國時報)

私幼狀告準公托聯合壟斷 簽約保母僅2成 衛福部撒錢利誘

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。