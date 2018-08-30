私幼公立化設限多 只有9家加入

2018年08月30日 01:13 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

行政院長賴清德掛在嘴邊的台南經驗「私幼公立化」，是台南今年首創私幼比照公幼收費的政策，由台南市政府編列預算推動，私立幼兒園家長繳費和公立幼兒園一樣，每年繳2萬2920元，平均月繳不到2000元，不過，因對私幼諸多設限，試辦迄今，僅9家幼兒園加入。

台南私幼公立化新政上路不到1年，卻因配合行政院新制確定喊卡，107學年度入學仍比照現行制度收費，保障到大班畢業，108學年度則銜接中央政策，依照新制，家長平均每月繳3、4000元，現行私幼公立化只需月繳1900餘元，新制顯然不如舊制。

1名不願具名的私幼業者透露，私幼對準公共化反彈，肇因業者完全沒有實際獲得補助，相反地，收費標準還須受到政府管制，老師薪資也被管控，「政府沒有補助我，憑什麼管我？」認為政府出發點是減輕家長負擔，卻箝制幼教業者的自由市場機制。

至於台南市的公共托育政策，台南市社會局強調，向來都是比照中央作法，強調準公共托育名詞是新的，奠基在原有基礎包括公共托嬰中心、公共托育家園，估計育兒津貼及托育補助新制高達2萬7000名幼兒受惠，服務涵蓋率達98％，新制上路後，有關居家托育人員登記及管理辦法、居家式托育服務收退費項目及基準都是既有制度沒改變。

台南市現有1800位合格保母、65家私立托嬰中心，截至昨天已有27家簽署加入準公托之列，比例約42％。

(中國時報)