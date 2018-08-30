簽約保母僅2成 衛福部撒錢利誘

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中國時報
／台北報導

為解決少子化問題，行政院托育新政補助家長每月6000元，因家長要領到錢，須要和政府簽約的準公共化保母或私托。但從8月上路至今將滿一個月，衛福部統計，托嬰中心簽約率僅4成，保母簽約率更低，不到2成。衛福部急忙補破網，表示近日協調縣市政府「因地制宜」提出誘因，目前包含新北、桃園、新竹，只要保母願意簽約，將補助5000至1萬元添購新設備。

準公托上路後，社家署原定每周一對外公布簽約數，但本周起卻突然改口，不再說明，外界認為是簽約狀況不理想，政府為避免被檢視而要求相關單位三緘其口。

衛福部社家署副署長祝建芳表示，行政院現階段已要求不對外公布實際數字，待教育部和衛福部兩部會資料整合後，會再一起對外公布。

距離2個月緩衝期僅剩一個月，9月底前若保母、私托未加入準公共化簽約，屆時合作的家長就領不到6000元，僅可領2500元的津貼。

祝建芳強調，新制對保母沒有任何改變，都是在原先的管理機制下，要求保母多跟地方政府簽一張合約，提醒保母遵守包含收費等相關規範，且向家長保證，只要簽約的保母，就是「品質保證」。

保母憂心簽約後就不能收冷氣費、副食品費用等，祝建芳表示，收費項目原來就是根據地方政府公告事項，目前沒有任何縣市公告可收冷氣費，僅能收副食品和延托費用。

但考量簽約數遲遲未見成長，祝建芳表示，已和地方政府溝通可因地制宜評估經費，提高簽約誘因，「畢竟中央已經出6000元，地方等於有多餘的經費」，例如桃園已決定提供簽約保母1萬元補助添購玩具等新設備，新竹、新北也有5000元，鼓勵保母在9月底前簽約完成，

(中國時報)

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