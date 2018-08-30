勿將家長的痛 當成選票綁架

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中國時報

為解決少子化問題，賴揆一上任就急著推出準公共化托育新政，未與家長、保母充分溝通便強硬上路，天真的以為「發錢」就能解決所有問題，卻無端造成家長和保母對立，如今不僅家長拿不到補助經費，私幼業者甚至狀告公平會，0到2歲拿不到錢，3到5歲也沒有品質保證的私幼，台南經驗不是神話，賴揆拚政績，拚出全國家長滿肚子氣。

賴清德過去在台南力推私幼公立化，強調會減輕家長負擔，結果全市300多家私立幼兒園只有9家參與，且幾乎在偏鄉，根本是糊弄家長，騙局一場；如今，賴神到中央，用相同套路「複製」到全台，但沒有溝通、沒有配套，造成一個月來的準公托之亂，即使如此，賴揆也仿若無聞。

中央的一意孤行，讓部會吃足苦頭，負責0至2歲的衛福部，這一個月來專線被打爆，到底能領多少錢？領不領的到錢？都只有「先簽約再說」的答案，至於到底有多少業者、保母完成簽約，還列為「機密」，不再對外公布，明明是好事一樁，現在卻要遮遮掩掩，造成保母和家長之間風聲鶴唳。

而負責3至5歲的準公幼，到底有多少家業者準備好了？準公共化機構足夠嗎？教育部也搞不清！連透明的評鑑指標都沒有，遑論給家長價格實惠，品質有保障的私幼可就讀，現在佔國內幼教7成的全台私立幼教宣布抵制加入準公托，到頭來，家長反而只能多花錢送孩子到有品質的私幼，也不願送孩子到準公幼。

猶記一個多月前，賴揆宣布準公托化政策8月1日實施，當時，褓母、幼教等相關團體就質疑，相關配套還沒準備好，新制5天後就要上路將會產生亂象，這些質疑賴揆完全聽不進去，依然我行我素，堅持如期上路。

冰凍三尺，絕非一日，少子化問題，絕對不是撒錢就能徹底解決，請政府不要將家長的痛當作選票綁架。

(中國時報)

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