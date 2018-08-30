4縣市保母團體 9月14日野餐抗議

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中國時報
、林周義／台北報導

準公共化新制上路滿月，全國加入簽約的保母人數不到2成，甚至包含新北、桃園、台中及高雄四縣市保母團體串連，將於9月14日集體請假，前往所轄市府前「野餐」抗議，要求廢除準公共化、回歸舊有補助機制。

高雄市保母協會理事長張美寧抨擊，政府表示新政策建立在相同的基礎，既然一樣，那為什麼要改變？她進一步提到，保母與家長之間是供需關係，家長與保母簽約理所當然，但準公共化新制卻讓保母被綁住，令保母人心惶惶。

張美寧表示，因應少子化現象，政府若想鼓勵生育，應該補助的對象是所有家長，而不是選擇性只補助請保母的家長。

針對9月14日的野餐活動，張美寧表示，高雄預計會有200人走上街頭，成人近190人，小朋友約40到50人，保母協會目前已推出陳情書，希望政府維持舊有制度。

南投縣郭姓保母氣憤表示，錢是進家長口袋，保母又沒有任何優惠，反而要負更多責任。她說，事實上保母工作很累，一個月根本賺不了多少錢，每天顧小孩的時間常超過12小時，還要花時間進修，此外開冷氣、洗澡，都是保母願意主動做的，「多做沒加錢，現在還要多簽約」，她很多朋友甚至乾脆退出保母協會。

社家署副署長祝健芳表示，準公共化新制的架構，建立在2014年居家托育人員的等級管理制度，所以應納入管理，但雖然托育範本由中央制訂，但各地方政府仍可因地制宜。

祝健芳表示，保母簽約的目的在於，確保保母沒有違規記錄，且是優質的保母。透過簽約，讓保母得以被認證，也讓保母擁有穩定的收托。

(中國時報)

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