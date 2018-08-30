境外決戰新北 侯跨海吸票

2018年08月30日 01:13 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門連線！國民黨金門縣長參選人楊鎮浯29日與跨海來站台的新北市長參選人侯友宜合體造勢，在熱情鄉親父老見證下，簽署跨越300公里的雙城合作計畫。除了楊鎮浯全力尋求在地父老支持外，因新北市有多達近30萬名金門鄉親，侯友宜跨海尋求境外決戰新北的味道相當濃厚，2人與近300位支持者在大雨中掃街拜票，沿途「凍蒜」聲浪不斷，氣勢旺盛。

新北有30萬金門鄉親

新北市近30萬金門鄉親，大多數是1949年「古寧頭戰役」和1958年「823炮戰」後遷台的第1到3代金門人，侯友宜特別飛往金門陪楊鎮浯登記參選縣長，除展現同黨情誼外，更將新北選戰戰線拉長至300公里外，跨海「搶票」的企圖心相當強烈，楊、侯2人遠距協同作戰造勢的策略，引起金門鄉親高度關注議論。

侯友宜不諱言指出，這股力量與支持非常重要，為讓新北市的金門人與故鄉金門「黏條條」，他特別跨海與楊鎮浯談雙城合作計畫，包括擴大跨區服務、結合觀光資源、建置醫療平台、政策經驗交流、農業產銷合作與開發3創產業在內，攜手為金門鄉親打造美好未來。

楊鎮浯也透過這場歷年僅見的台、金縣市長合體造勢，將目標鎖定包括新北市在內的境外大票倉，向旅台鄉親喊話，希望鄉親們「回家」投下手中支持的一票，讓他有機會為金門拚4年。

侯楊連線推雙城合作

以「真實」為競選主軸的楊鎮浯推崇侯友宜就是最好的楷模，一路走來給人忠直、正派觀感，他保證未來也會將「真實」放在心中，與樸實的鄉親一起找回金門價值和開創金門新局。

造成南台灣淹大水的西南氣流，昨也為金門帶來大雨，迄下午6時累積76.5毫米。侯友宜在媒體詢及副總統陳建仁在台灣救災時，帶家人到金門度假一事時表示，「相信民眾心中都有一把尺，民眾的眼睛是雪亮的！」

侯友宜擔心大雨帶來金門積水災情，還將原定下午行程取消，午後即提前返台，讓楊鎮浯專注豪雨後續影響，並表示全力支援協助需要，在決戰境外同時也落實開啟雙城合作機制。

(中國時報)