林為洲退選 竹縣藍天現曙光

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中國時報

藍委林為洲昨含淚退出新竹縣長選戰，更說出，他會輔選縣長選舉，原4強混戰一夕變成「3腳督」。若原支持林為洲的綠營林光華一派，堅決不挺民進黨參選人鄭朝方，甚至放手不管，加以國民黨楊文科喊出棄保，邊緣化民國黨主席徐欣瑩，這樣林為洲的退選，或能保住竹縣的藍天。

林為洲退選促進國民黨團結，本應拉抬楊文科選情，但竹北區年輕竹科人選票也可能因此分裂，轉而支持從國民黨出走的徐欣瑩。

竹北市人口18萬，將近全竹縣人口數1/3，是新竹縣的大票倉，林為洲擔任民意代表20餘年，從竹北市民代表、縣議員起步，在竹北具有一定民意基礎；但竹北有不少在竹科工作的高知識分子，自主意識高，在林為洲退選後，將視其他3人參選政見、選戰策略決定下一個支持對象，不見得跟著林為洲支持誰就選誰。

但林為洲退選後，讓國民黨出現整合、團結契機，楊文科也喊出「一肩扛起林為洲及其支持者的委屈」，2人從「兄弟登山各自努力」，變成林將為楊輔選，楊先前還找來竹科大老宣明智出任競選總部顧問團總團長，搶攻竹北竹科人選票意味濃厚。

而且以全縣近50萬人口來看，藍綠比為6比4，重感情的老齡人口居多，縱使楊文科在竹北市未能全盤接收林為洲的支持者，但在其他鄉鎮喊出棄保，加上正藍旗副議長陳見賢的鼎力襄助，徐欣瑩不見得能占得便宜。

另民進黨徵召的鄭朝方，由於父執輩恩怨，遲遲未能獲得竹縣綠營大老林光華的奧援，鄭朝方恐遭弱化。年底選舉，因林為洲的顧全大局，竹縣的藍天，出現一線曙光。

(中國時報)

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