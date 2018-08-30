823暴雨 沖垮4327億治水神話

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中國時報
／高雄報導

從扁政府8年1160億、馬政府6年660億到如今蔡政府的2507億，這些不是數字，而是政府拿出的真金白銀治理水患預算，諷刺的是823暴雨，直接沖垮南台灣綠色執政的治水神話。

政府有心編列大把特別預算治水，並沒錯，但太過迷思工程手段，缺乏以都市設計角度解決問題，尤其縣市合併後，大區域的治水要考量上、中、下游一體整治，不能再頭痛醫頭、腳疼醫腳的片段治水。

藍營人士就講，連續暴雨狂炸南台灣，炸的不止是人民對淹水的惡夢，也炸毀綠色執政的治水防洪政治神話，他指出，賴揆不是還對自己僅花3年就解決台南30年水患，莫名得意，就連花媽也因在高雄蓋了15座滯洪池而沾沾自喜，但水患一來，全破功。

曾參與第一線救災的人員不客氣指出，政府此時此刻的要務是救災，第一時間就要動員所有的機動抽水設備，緊急把淹水嚴重的地區髒水排離，協助災民迅速清理家園，恢復正常生活，而不是救災慢半拍，緊急「消化」淹水的計畫沒半撇，只聽到高層對治水幹話一篇又一篇。

花大錢治理水患是應該的，但錢到底有沒有花在刀口上，高雄300多億治水經費，除了治水工程，也花了大筆徵收地經費，蓋了15座滯洪池，雖說滯洪池在這次水患中發揮部分功能，但還是抵擋不住老天爺的考驗，車道成河的景象，歷歷在目，海綿城市的概念應再深化檢討。

另外這次暴雨淹水的停班課措施，也顯得縣市政府間多頭馬車狀況；高雄與屏東、台南與高雄、雲嘉南、中彰投，其實都有共同生活圈，過去颱風天決定要不要放假，縣市政府間都有「區域聯防」的概念，會互相聯繫討論，做出整體性的決定，怎會出現該放假不放，別人上班我休假的荒腔走板決策，確實令老百姓想不通透。

(中國時報)

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