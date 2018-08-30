綠色執政泡水保證？ 當心選民跑光

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中國時報

雨炸南台灣，嘉義以南縣市都泡在水裡，被形容是「823泡戰」，但戰區都是綠色執政17至21年難以撼動的鐵板區塊，不論是極端氣候釀成難以抗拒的災害，或是蔡政府企圖淡化災情而救災遲緩，執政者是不是應該苦民所苦，人不分老少、地不分南北，全力動員救災為先，難道是綠色執政太久，讓民進黨產生南部選民是其禁臠的迷思，永遠跑不掉？

對比莫拉克風災重創南部，災情有過之無不及，但當時政府全力救災，民眾不分南北、一心救災為先，反觀現今官員則是忙著說幹話、撇責任。

暴雨下不停，傾盆的大雨聲令災民驚恐難以入眠，最想知道的是何時水才能退？家園多久可以恢復正常生活？無奈等到可以解答的執政者前來勘災，眼前狀況卻視而不見，反倒花心思解釋「這雨下在哪裡都會淹」、「民進黨治水還是有效」，讓災民的心都涼了半截。

原本以為這是民進黨官員政治智商的最底線，但內政部長徐國勇在面對救災慢半拍，竟說出治水像感冒的無厘頭比喻，「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」讓人驚覺，原來底線之下還有深不可測的下限。

其實，災民急著恢復家園的心情不難理解，執政者只要放低身段跟災民高度一樣，苦民所苦，而不是站在雲豹裝甲車上揮手勘災，就能瞭解他們為何而急、為何發怒。

面對這次西南氣流引發暴雨災情，中央與地方似乎都刻意淡化因「治水成效」破功帶來的淹水災情，未來這種比颱風還可怕的暴雨型氣候還會再來，執政者若不多用心處理，讓綠色執政成了泡水保證，恐怕只會離民心越來越遠。

(中國時報)

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