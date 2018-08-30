賴揆提以工代賑 月領24640元

2018年08月30日 01:13 中國時報 張理國 、 鄭舲 、 呂妍庭 、 張伊珊 、 張亦惠 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

中南部大雨成災，為協助善後，賴揆昨在嘉義勘災時宣布「臨時工作救助」方案，有意擔任「賑災臨時工」者可透過申請，協助周邊鄰里恢復家園，1小時140元，1個月最多176小時，由勞動部給付給民眾薪水。如民眾做滿工時，每月約可領取2萬4640元。

1小時140元 開放受災失業者

賴清德29日三度赴嘉縣勘災，身段相當柔軟，不僅慰問災民時不停說，「歹勢！失禮！」最後一站更宣布，勞動部提出水災臨時工「以工代賑」方案，盼透過此方式，讓更多人參與重建，協助災民盡早恢復家園。

賴清德昨接連到布袋、東石淹水災區視察，賴清德指多數地區淹水已抽乾，但仍影響民眾生活，「再次代表政府表達歉意」。賴勘災時一度醫魂上身，蹲下身檢視老婦人受傷腳踝，面對災民抱怨，賴皆照單全收，1名婦人訴苦指住家最深淹到脖子，現家門前堆滿損壞家具，但災損補助太少，「連買張床都不夠」。

東石鄉掌潭村長蕭榮馨啞著嗓子對賴說，村民雖陸續返家清掃，但幾乎每戶都家當全毀、家徒四壁，「只剩一條命」，不是3、5萬元就能解決；也有村民氣憤當著賴的面要他想辦法，指這次水淹這麼高，老人家沒辦法逃、沒辦法走，只能靠村裡年輕人救助，「拜託！不要再讓這種事發生了！」

家當幾全毀 只剩下一條命

至於「以工代賑」，勞動部編列1.3億元，提供5000臨時工作機會。政院發言人Kolas Yotaka表示，昨天中午提申請者已1919人，其中台南250人，嘉義市42人、嘉義縣1300人、雲林有100人、高雄227人。

勞動部就業服務組副組長吳淑瑛說，勞動部已推多項災後重建措施，以工代賑的「天然臨工」是開放受災失業者到各就業服務站申請，至災區協助賑災。

滯洪池失能 監委深入調查

此外，南台豪雨成災，外界質疑政府年年編治水預算，成效卻待加強。監委仉桂美指出，淹水因素很多，她則關注到部分縣市滯洪池工程進度不如預期，將以雲、嘉、南等縣市為主深入調查，了解達成率不符標準原因。

仉桂美表示，她發現，審計部長期追蹤滯洪池工程進度，相關數據「不大對勁」，目標達成率不符標準，因此已申請調查，盼釐清達成率不如預期原因。

(中國時報)