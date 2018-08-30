資格嚴審 程序繁複 看得到吃不到

受西南氣流影響，高雄29日仍續降大雨，導致大寮鳳林三路344巷內民宅淹水，至今3天仍淹至小腿。住戶索性坐椅上望水興嘆，一旁黑狗也躺在木椅上避免沾溼。（王錦河攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣沿海東石、布袋等鄉鎮被823雨彈狂襲，災情慘重，部分受災戶淹水深度未達嘉義縣政府公布的50公分以上補助5000元標準，但家電家具全泡在水中，恐怕也不堪使用，質疑「50公分以下就不算淹水嗎」；面對行政院長賴清德29日勘災時宣布的「以工代賑」機制，民眾說立意雖好，但實際上無濟於事，不僅申請行政程序繁複，且資格認定備受限制，感覺「看得到吃不到」。

西崙村村民莊振華表示，全村居民「淹水淹到怕了」，雖勞動部提出以工代賑方案，多少有補貼，最大的希望還是以後不要再淹水了；他也憂心村裡多是7、80歲老人家，能投入「以工代賑」的人力相當有限，恢復家園之路，恐怕還有一大段路得走。

掌潭社區發展協會理事長林文達認為，以工代賑「成效恐怕不大」。目前，國軍已進駐社區，協助災民清理家園；以社區本身執行多元就業開發方案的經驗來看，很難找到人，且淹水區域失業人數不多，多是老人。掌潭社區發展協會專案經理吳偲蓉哭得傷心，她說過去幾年努力開辦老人食堂，所有資料、成果全都毀了。

朴子市藍天社區邱姓住戶不滿指出，嘉縣淹水情況較其他縣市嚴重，卻僅補助淹水50公分以上受災戶救助金5000元，痛批「5000元到底能做什麼？」布袋鎮鹿寮聚落陳姓居民透露，約1周無法進入家中，好不容易等到積水漸退，見家裡一片狼藉，真是「要哭沒目屎」，冰箱不久前才剛買，泡過水也不知道能不能再用，認為「2萬元補助真的不夠」。

(中國時報)

賴揆提以工代賑 月領24640元 牡蠣開口哭 蓮霧全泡水 無語問天

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