牡蠣開口哭 蓮霧全泡水 無語問天

2018年08月30日 01:13 中國時報 莊曜聰 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

823豪雨成災，緊接著西南氣流帶來豪雨，導致台南七股、北門潟湖養殖的牡蠣，因海水鹽分降低陸續死亡，漁民出海採收撈起的牡蠣，超過3成「開口笑」，連蚵肉都挖不著，大嘆不知如何是好。

中秋節將至，牡蠣因是烤肉重要食材，近來市場需求度大增，往年中秋節前牡蠣最肥美，但受雨災影響，整串牡蠣一撈起就有異味，不少都已開口死亡，平常1簍平均可取20斤蚵肉，現在3簍取不到10斤，蚵肉也偏瘦，不只「挖無肉」，連工錢都划不來，漁民叫苦連天。

七股區龍山里長王文財說，之前缺水，潟湖因藻類滋生、含氧量降低，就曾出現零星牡蠣死亡，但這波豪大雨加上上游排水入海，帶來大量泥沙髒汙，海水不只淡化還變混濁，有漁民量測鹽度，發現從原本2.5（公克鹽／千公克水）降到0.5，結果就是牡蠣死光光，搶收都來不及。

現在市場收購價已從每台斤110元漲到130元，供應量還會再下探，預計鮮蚵價格將會持續上漲。

此外，屏東豪雨連下一周，南州鄉就約有破百公頃蓮霧園泡水，全屏農損難估計。幸該波雨勢有達全台首張「天氣參數型蓮霧保險」連5天累計降雨量破600毫米理賠標準，有投保的農民1公頃最高可獲賠2萬2500元，稍微減少損失。

南州鄉農會總幹事黃俐甄說，鄉內蓮霧種植面積480公頃，是全屏蓮霧種植面積最大鄉鎮，主要分布在同安、七塊、萬華等村，但七塊及萬華村因地勢低且排水系統不好，每逢豪雨就積水不退，這次雨勢連下一周，不少蓮霧園早已泡在水中。

屏縣府指出，蓮霧保險的颱風和豪雨為必保主險，當中豪雨以連5日累計雨量600毫米起賠，屏南降雨理賠6％、屏北區2％，而農友保險時每公頃只需自付15000元，政府會補助45000元，保額是37萬5000元，因此初估，屏南農友1公頃可獲賠2萬2500元。

(中國時報)