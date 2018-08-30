南台淹水遊金門 藍委三問陳建仁

2018年08月30日 01:13 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

副總統陳建仁在南台灣水患時帶家人赴金門度假，爭議繼續延燒。國民黨團昨再度召開記者會「三問」陳建仁，要求陳針對是否搭乘行政專機，以及住宿、膳食誰埋單等，講清楚說明白，並立刻請辭下台。

國民黨團昨日召開記者會，並提出三項質疑。首先，陳建仁此行究竟是搭行政專機或民航機？應公布搭乘哪家航空、哪個航班；另在3天2夜旅遊行程中，是由金防部或金門縣府的誰出來接待？是自費住飯店還是入住招待所？至於3天旅遊行程的膳食，由誰買單？是副總統一人使用公帑，還是副總統夫人、女兒、女婿全享用公費？

據了解，陳建仁此次赴金門是搭乘遠東航空，在金門則是調用公務車輛。府方表示，無論總統、副總統，甚至卸任總統、副總統，只要是《特種勤務條例》適用的對象，抵達地的交通，就是由國安單位徵用當地公務車輛，沒有例外。

至於陳建仁家族一行包含機票、住宿、用餐等費用，府方強調，這些都由其家族與個人支付，絕無使用公費。

但是藍委柯志恩說，現任、卸任正副總統享有國家給予的安全規格，完全可以理解，但陳建仁此行，金門縣長並不知情，代表陳是私下透過關係聯繫鄉，何況，如今是觸及家人層面。

她舉例，陳水扁幫兒子陳致中提親搭乘空軍一號，也引發爭議，因此擴及到家人、「私」的層面，必須好好說清楚。

曾銘宗也直言，陳建仁出遊一事，總統蔡英文「當然知道」，因為副總統要去哪裡，都必須經過總統授權及准許；且已離職的正副總統從事公開行程、公共事務當然可用公務車，但陳建仁是私人行程，怎能調用公務車？即使陳建仁夫婦可以，其他家人能使用嗎？

(中國時報)