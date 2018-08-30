多數校園如期開學 重建路迢迢

高雄市瑞豐國小經連日豪雨肆虐，校園滿目瘡痍，校方29日加緊善後，國軍也到校協助清理。（高雄市教育局提供）

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中國時報
／綜合報導

大雨狂炸南台灣後，高雄、屏東、台南、嘉義在各地政府努力及國軍全力支援下，迅速清理校園，排除困難，今天將如期開學，但災後重建還有漫漫長路要走。

嘉義縣比全台各地提前一天，29日就開學，積水6天未退的嘉義縣東石鄉過溝國中，經縣府調派抽水機及國軍協助，教學區主棟大樓因有加高設計而未積水，但操場尚未清淤，目前先暫停戶外課程，全校240位學生利用第7節課進行教室大掃除，而午餐廚房昨上午仍泡在水中，全校師生營養午餐只能先吃便當應急。

過溝國中校長柯志明表示，今天還是得加緊腳步，清掃活動中心及操場等區域，待天氣好轉後，將請鄉公所派員進行消毒作業；由於廚房鍋爐和冰箱均泡水，校方不敢大意，預計先進行測試，確認開火無虞後，才會購置新冰箱並提供營養午餐。

高雄、屏東、台南也都迅速完成復原，雖不能回復到水災前，但教育局、處都異口同聲說如期開學沒問題，災情嚴重的屏東開放供各校可選擇彈性開學，但學校都表示已完成準備工作如期開學。

受災最嚴重的台南市錦湖、北門國小玉湖分校積水也已退去、前天均已大致完成復原，但因仍間歇降雨，考量學生安全，師生移至本校上課2天。

不過，各校都有輕重不一災情，高雄不少學校的PU跑道被水淹壞，南台四縣市各校也幾乎都有天花板漏水、牆壁滲水等狀況，有些學校的電腦、圖書等教學設備都泡水了，校樹傾倒也不少，未來都要教育局處逐校查估撥款復建補充，短時間恐難恢復原貌。

(中國時報)

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