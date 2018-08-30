維骨力需自費 12萬人受影響

2018年08月30日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

健保署今年十月開始，將取消治療退化性關節炎包括「維骨力」在內等含葡萄糖胺共31項指示用藥健保給付，健保署統計，將影響12萬人，每年約可省下1.2億元健保支出。民眾若有需求須自費至藥局購買，平均一罐500顆容量的藥品售價約在1000元至4400元不等，不少長輩聽到直飆罵，「藥貴森森，是欺負老人家嗎？」

醫師指無療效 吃心安的

健保署醫審及藥材組專委黃兆杰表示，根據《健保法》，指示用藥不需經醫師處方民眾可自行到藥局購買，且不應以健保給付，目前除了已確定停止給付的葡萄糖胺類藥物，健保署過去也陸續取消給付指示用藥共1500多項，目前還在給付藥物仍有900多項，未來也將持續與各醫學會討論，從影響人數最少的指示用藥來停止健保給付。

台北榮總副院長、陽明大學骨科教授陳天雄指出，過去英國有2000名退化性關節炎患者參與研究，結果發現，僅症狀輕微者「感覺有進步」，但透過X光檢查，骨頭根本沒任何變化，他認為，輕微者不吃藥也會逐漸復元。

民眾急衝醫院 看病囤藥

陳天雄表示，口服葡萄糖胺牽涉到每個人的劑量不一、吃下去不一定會直接補充到膝蓋，且經過代謝幾乎沒有任何作用。因此現在認為應視葡萄糖胺為營養補充品而非治療藥物，傳統的單一類固醇藥物，也被實驗證實對治療退化性關節炎無明顯療效。

開業藥師姚采穎表示，31項葡萄糖胺指示藥，除了大統貿易股份有限公司的維骨力是義大利廠商外，其餘都是台廠，前者售價約在1千元至1千500元不等；後者一罐則要4400元左右。

許先生表示，80多歲年邁父親因為長年關節痛，走不遠，每個月都會去醫院掛骨科並服用醫生開立的藥，且吃後真的有「比較舒緩」，如今等於每個月要多花好幾千元，根本搶錢欺負老人！

另一名40多歲周姓民眾聽到消息則緊張地表示，要趕快回家帶家人去看病拿藥，否則到時候大家都搶著去排隊會排不到。

(中國時報)