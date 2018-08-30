美佛州傳狂牛症 非輸台產區

2018年08月30日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

美國再傳狂牛症！食藥署昨天宣布，美國佛羅里達州（Florida）新增1例非典型狂牛症病例，染病牛隻是一隻6歲老牛且未進入屠宰鏈，是美國第六例狂牛症病例，國內目前暫不調整美牛進口政策。

食藥署統計，去年我國進口美牛4.5萬噸，占總進口量近4成，為國內進口牛肉最大宗，其次為澳洲與紐西蘭，但如今美牛卻再傳出狂牛症案例。

食藥署食品組專門委員董靜馨表示，根據「台美牛肉議定書」，進口台灣的牛肉須是30個月齡以下牛隻生產，且須去除脊髓、腦等風險物質，目前僅66家經過台灣核准的工廠生產的牛肉才可進口台灣，其中並沒有工廠位於佛羅里達州，因此決定維持現行的美牛進口政策，暫不調整。

她表示，收到美國消息後，已第一時間要求美方盡速提供此病例的具體情形，也會持續密切注意世界動物衛生組織（OIE）對此案例的評判，目前美國為OIE評定的BSE風險可忽略國家，也沒有因此案例遭OIE降等。若是未來美國提供的病例資料有疑慮或不清楚的地方，不排除派跨部會團隊赴美進行實地查核，確保食安。

高雄長庚醫院神經內科醫師陳順勝表示，狂牛症分兩類，一類是從羊搔症傳染的典型狂牛症，另一類則是基因突變產生的非典型狂牛症，不論是哪一類，都會造成傳染，一旦吃下感染狂牛症的肉品，人體的腦組織結構會遭受破壞，腦細胞逐漸消失，令大腦變得像海綿，進而造成死亡。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，美國迄今通報6起狂牛症，僅2003年首例為飼料引起的典型狂牛症，其餘都是非典型；他建議，現階段民眾若要吃牛肉，最好選擇本土牛肉。

(中國時報)