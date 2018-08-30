顧生計反Uber 8萬運將嗆上街

2018年08月30日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

Uber全球首席營運長Barney Harford前天參加「智慧城市─未來交通的新趨勢」論壇時指出，Uber不是要與台灣計程車競爭，而是要創造更多機會，但說法不被小黃業界接受，嗆他不要再用空泛承諾美化行為，表示近期要動員全台8萬名小黃司機上街，以行動捍衛生計。

計程車產業發展聯盟發言人鄭力嘉指出，8月已有5名基層司機因難以維持生計，被逼得自殺或勞累致死。歐盟最高法院檢視Uber經營模式後，去年12月判決，認定Uber是計程車服務商，並非純資訊及共享經濟平台，必須回歸運輸業法規管理。美國已經出手限制叫車平台車輛、保障司機最低收入制度，台灣政府何時才要跟進？

鄭力嘉強調，為保障乘客安全，計程車以黃色車身、紅色車牌作識別，司機更要有執業登記證；但租賃車的法規管理強度完全不同，易有安全漏洞。

另根據《公路法》第34條，小客車租賃業定義為「以小客車或小客貨兩用車租與他人自行使用為營業者」；但《汽車運輸業管理規則》第100條又說，「經營小客車租賃業租車人如須僱用駕駛人者，應由出租人負責代僱持有小型車職業駕駛執照者駕駛」。母法規定自用、子法卻允許代僱駕駛，讓小黃業界批評開漏洞給Uber。

鄭力嘉說，政府應該嚴格取締Uber違規事實，要求Uber對台灣民眾負起企業責任，否則聯盟將結合全台8萬名運將，近期上街向政府和Uber討公道。

路政司長陳文瑞表示，代僱駕駛已存在4、50年，交通部願重新審視是否與母法衝突，需逐一了解當時背景，除和交通部法規委員會討論，同時向法務部請求協助，透過雙方更審慎的討論，再給予業界答覆。

(中國時報)