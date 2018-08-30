政策急轉彎 泰簽不漲了

2018年08月30日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 王思慧 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

泰簽加收手續費引發我國人反彈，泰國駐台辦事處緊急「髮夾彎」，昨日宣布10月1日泰國觀光簽證申請方式維持不變，但提供民眾另一種選擇。昨日原有旅行社無限期下架泰國旅遊商品，也有一些旅遊網站刪除泰國行程介紹，現因對方有善意回應，將視情況決定下一步作為。

泰國駐台辦事處昨天表示，若民眾個人前往泰辦處申請泰簽，費用維持1200元，名額不受限制；若民眾個人前往泰辦委外的VFS簽證中心辦理，不用排隊，費用是1200元加上手續費470元；若民眾委請旅行社代辦泰簽，則旅行社直接向泰辦申請，費用維持1200元。但是旅行社向民眾如何收取代辦費，泰辦處則不介入，目前「行情」多為300元。

國內旅遊業者為抗議泰簽漲價，業者林承曄昨開出第一槍，宣布即日起無限期下架泰國旅遊商品，抗議泰國對台簽證不平等待遇；正在泰國旅遊及報名確認，尚未出發的旅客權益不受影響。

泰國駐台代表通才昨回覆記者電子郵件強調，委外的簽證申請中心是提供消費者一個選擇，因為標準化簽證系統是必要的，未來會讓它實現。

據悉，泰辦處原決定在10月後全交給委外單位辦理泰簽，事先有告知外交部官員，由於委外辦理要多收470元，該官員還勸泰辦處人員三思，但泰辦處未預期有如此大的反彈。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，昨已有部分業者表態，因為不想「拿熱臉貼冷屁股」，不會主動推泰國商品，不放上網頁主頁，也不會推薦泰國旅遊團。

現因泰國駐台辦事處釋出善意，旅遊業者表示會視狀況再進一步決定後續作為。

至於政委張景森強調免簽政策，能讓我國觀光收入淨增100億元，卻被旅遊業者打臉，表示根本不到一半。

(中國時報)