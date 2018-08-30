政策急轉彎 泰簽不漲了

政委張景森強調，免簽政策讓我國觀光收入淨增100億元，遭旅遊業打臉，表示根本不到一半。圖為泰國團旅客參觀中正紀念堂。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

泰簽加收手續費引發我國人反彈，泰國駐台辦事處緊急「髮夾彎」，昨日宣布10月1日泰國觀光簽證申請方式維持不變，但提供民眾另一種選擇。昨日原有旅行社無限期下架泰國旅遊商品，也有一些旅遊網站刪除泰國行程介紹，現因對方有善意回應，將視情況決定下一步作為。

泰國駐台辦事處昨天表示，若民眾個人前往泰辦處申請泰簽，費用維持1200元，名額不受限制；若民眾個人前往泰辦委外的VFS簽證中心辦理，不用排隊，費用是1200元加上手續費470元；若民眾委請旅行社代辦泰簽，則旅行社直接向泰辦申請，費用維持1200元。但是旅行社向民眾如何收取代辦費，泰辦處則不介入，目前「行情」多為300元。

國內旅遊業者為抗議泰簽漲價，業者林承曄昨開出第一槍，宣布即日起無限期下架泰國旅遊商品，抗議泰國對台簽證不平等待遇；正在泰國旅遊及報名確認，尚未出發的旅客權益不受影響。

泰國駐台代表通才昨回覆記者電子郵件強調，委外的簽證申請中心是提供消費者一個選擇，因為標準化簽證系統是必要的，未來會讓它實現。

據悉，泰辦處原決定在10月後全交給委外單位辦理泰簽，事先有告知外交部官員，由於委外辦理要多收470元，該官員還勸泰辦處人員三思，但泰辦處未預期有如此大的反彈。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，昨已有部分業者表態，因為不想「拿熱臉貼冷屁股」，不會主動推泰國商品，不放上網頁主頁，也不會推薦泰國旅遊團。

現因泰國駐台辦事處釋出善意，旅遊業者表示會視狀況再進一步決定後續作為。

至於政委張景森強調免簽政策，能讓我國觀光收入淨增100億元，卻被旅遊業者打臉，表示根本不到一半。

(中國時報)

顧生計反Uber 8萬運將嗆上街 街口支付推台版餘額寶 金管會令…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。