街口支付推台版餘額寶 金管會令撤

2018年08月30日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

街口支付近日大手筆推出號稱「台版餘額寶」的街口託付帳戶，馬上遭金管會指出可能違規，金管會主委顧立雄指出，電子支付機構只能儲值，不能存款，不能給利息，如有違反規定，當然要改善。銀行局局長邱淑貞表示，已要求街口支付撤下所有活動訊息，如果活動要在9月3日上線，就需立即改正。

街口支付想和對手Line Pay在9月3日對決，推出自稱「台版餘額寶」的街口託付帳戶，並宣稱「保障年收益1.2％到1.8％，高於定存利率」，享餘額隨時進出，且採複利每日計息、每日給息、每日利息滾入本金再賺利息。

街口託付帳戶甫推出，就遭金管會糾正：依照法規，電子支付業不能用津貼、贈與或其他給與方法吸收儲值款，也不能用「利息」或「保證年收益」來行銷。

對於「保證年收益」部分，街口支付對外表示這是來自合作投信基金公司的給息，但沒有透露是和哪家業者合作，不過，金管會介入關切時，街口支付又改口為「相關作業由街口自行辦理」，沒有跟證券投資信託業者合作。

銀行局表示，早於今年4月20日，就開放電支機構可以為國內證券投資信託基金辦理代收付款服務，也就是類似大陸餘額寶的服務內容；但到目前為止，由於投信公會尚未完成自律規範，還沒有業者申請此項業務。

邱淑貞昨日指出，街口支付的「行銷用語」很明顯就是「保證年收益」多少，很容易誤導消費者，28日銀行局已要求街口支付停止及撤下相關活動訊息，但昨天早上檢視，App內仍有活動資訊，已要求街口立即撤下；另外，因該行銷活動訂於9月3日開始，已要求街口支付檢視調整活動規畫，立即改正。

顧立雄昨出席國際純網銀實務研討會時表示，現在金融科技發展都會有灰色地帶，就要抓一條線，這條線就是儲值和存款的不同，差異即是不能有收益的支付，例如利息，如果涉及違反電支相關規定，當然要改善。

(中國時報)