汽車免鑰匙釀13死 消基會籲標警語

2018年08月30日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

美國5月傳出一起13名汽車車主駕駛Keyless免鑰匙系統之汽車，因未關閉引擎、持續怠速，最終一氧化碳中毒的事件。消基會清點國內汽車，發現超過百款汽車使用免鑰匙系統，呼籲廠商除須以明顯的「警示用語」標示在車主手冊內，儀表板上也要設計明顯警示燈。消保會則表示已請汽車公會研擬對策，9月將再與交通部及公會開會討論。

Keyless免鑰匙系統採用無線射頻識別技術，透過晶片鑰匙自動開關車門，當駕駛靠近車輛一定距離時，車門就會自動打開；離開車輛時，門鎖會自動鎖上。

多數汽車設計，當鑰匙離開車輛、引擎卻繼續運轉時，會發出警示燈或警示聲，然而車主下車後，無法察覺車內警示燈，或是警示聲過小，車主也可能沒有聽到，造成引擎不斷怠速，若車輛停於密閉空間，如停車場、家中車庫，引擎持續排出一氧化碳，就可能造成車主中毒喪命。

根據美國媒體追蹤，2006年至今，此類因車輛未熄火致一氧化碳中毒死亡者28人、受傷45人。

消保會督導組參議王淑慧表示，消保會日前已邀請4家汽車業者、相關公會代表等人來討論，目前已強制要求車商若使用此系統，在交車時必須向消費者教育宣導。而這4家業者都有設置警示聲，警示標語的部分則會再依其可行性研擬對策，9月會再邀請交通部與相關公會召開會議。

(中國時報)