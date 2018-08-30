駁蔡逼走錢 楊金龍親上火線

2018年08月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

央行公布第2季國際收支統計，金融帳連續32季淨流出，約合新台幣11.57兆元，引來國內投資不振，資金外流嚴重的質疑，外界更據此抨擊蔡政府施政不力，「把錢逼走」。對此，中央銀行總裁楊金龍昨天親上火線說明，但層級之高，也打破前總裁彭淮南維持中立的堅持，開了央行首例，也被譏是「殺雞出動牛刀」。

打破慣例 殺雞用牛刀

央行上周一（20日）例行性公布第2季國際收支統計，金融帳流出金額約合新台幣11.57兆元，為連續32季淨流出。由於比較歷任總統，蔡英文總統上任2年，金融帳淨流出高達1249.1億美元，折合新台幣3.8兆元，與馬英九總統上任前2年均為淨流入不能比，陳水扁總統上任前2年時僅蔡總統的零頭，也引來外界抨擊蔡政府「把錢逼走」功力狂勝扁馬兩朝。

就在外界對此抨擊聲浪高漲下，央行昨天罕見發出採訪通知，稱要由楊金龍親自說明國際收支淨流出數據，由於該數據已公布1周，央行此時才要回應，引來是否落後太久質疑外，更因相關議題過往僅由經濟研究處副處長、頂多到處長說明的慣例，央行由總裁親自上陣，也有違慣例。

府院施壓？總裁說沒有

是否受到府院壓力，被要求自清？面對媒體質疑，楊金龍斬釘截鐵表示「沒有」；之所以出面，是因央行過去說明都沒得到外界充分瞭解，所以借此機會有系統一次說完，如果下回公布國際收支疑慮未解，就不會再出來。

楊金龍表示，流出的資金可以配置在報酬率較高的國外資產，提高投資所得及國民可支配所得，在財富配置及金融全球化時代，充裕的國外資產可提供國內金融業者發展財富管理事業的基礎，提升金融產業競爭力。

(中國時報)