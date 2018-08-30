駁蔡逼走錢 楊金龍親上火線 粉飾太平 央行淪政府化妝師

央行總裁楊金龍(資料照)

友善列印
中國時報

從新台幣要不要去蔣，到央行總裁被迫親自澄清國際收支淨流出，彭淮南卸任後的央行，似乎愈來愈「走味」。當央行已淪為政府化妝師，就算哪天出現個像川普那樣，可以對聯準會下指導棋的總統，也都不意外。

回到問題本身，金融帳到底能不能淨流出？在經常帳順差之下，代表民眾賺了錢，錢當然可以投資國外，這絕對是好事。問題是，台灣的狀況是外資不願來、內資卻猛往外走，投資環境差及意願不振，才是重點。

央行昨日回應，沒法睜著眼睛說瞎話，但卻避重就輕。比方，拿台灣跟新加坡、瑞士、德國等高所得地區比金融帳流出，對嗎？錢多到可以投資國外，跟在國內找不到標的投資，結果都是錢往外送，台灣又是那個？

更瞎的是，拿台灣跟土耳其及亞洲金融危機時的泰國比。拜託，這兩個國家是拿國外資金融通本國經常帳逆差，台灣是經常帳順差，怎能混為一談，這豈不是危言聳聽？

最理想的金融帳模式，當然是希望國人有錢到海外投資，但外國資金也能直接投資台灣，帶動整體發展。只是台灣「五缺」已久，不只缺電，現在還得擔心淹水，糟到連國內廠商都不願意投資，外商那會那麼笨？

與其有時間回應輿情，讓央行講出粉飾太平的違心之論，好像資金外流好處多多，其實該修正的是執政者的心態，紮紮實實面對台灣困境，不要被意識形態綁架，好好做到「點亮台灣」，錢就會回來。

更重要的是，快把干預的那隻黑手拿開，不要成為習慣。因為沒有人知道，今天逼迫央行解釋數字，明天是不是就干預雙率政策了，再來會否連外匯存底都挪他用？當央行那最後貞操都被玷汙時，絕非全民之福。

(中國時報)

駁蔡逼走錢 楊金龍親上火線 台達電聚焦CSR 連3年獲首獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。