駁蔡逼走錢 楊金龍親上火線 粉飾太平 央行淪政府化妝師

2018年08月30日 04:10 中國時報 黃琮淵

從新台幣要不要去蔣，到央行總裁被迫親自澄清國際收支淨流出，彭淮南卸任後的央行，似乎愈來愈「走味」。當央行已淪為政府化妝師，就算哪天出現個像川普那樣，可以對聯準會下指導棋的總統，也都不意外。

回到問題本身，金融帳到底能不能淨流出？在經常帳順差之下，代表民眾賺了錢，錢當然可以投資國外，這絕對是好事。問題是，台灣的狀況是外資不願來、內資卻猛往外走，投資環境差及意願不振，才是重點。

央行昨日回應，沒法睜著眼睛說瞎話，但卻避重就輕。比方，拿台灣跟新加坡、瑞士、德國等高所得地區比金融帳流出，對嗎？錢多到可以投資國外，跟在國內找不到標的投資，結果都是錢往外送，台灣又是那個？

更瞎的是，拿台灣跟土耳其及亞洲金融危機時的泰國比。拜託，這兩個國家是拿國外資金融通本國經常帳逆差，台灣是經常帳順差，怎能混為一談，這豈不是危言聳聽？

最理想的金融帳模式，當然是希望國人有錢到海外投資，但外國資金也能直接投資台灣，帶動整體發展。只是台灣「五缺」已久，不只缺電，現在還得擔心淹水，糟到連國內廠商都不願意投資，外商那會那麼笨？

與其有時間回應輿情，讓央行講出粉飾太平的違心之論，好像資金外流好處多多，其實該修正的是執政者的心態，紮紮實實面對台灣困境，不要被意識形態綁架，好好做到「點亮台灣」，錢就會回來。

更重要的是，快把干預的那隻黑手拿開，不要成為習慣。因為沒有人知道，今天逼迫央行解釋數字，明天是不是就干預雙率政策了，再來會否連外匯存底都挪他用？當央行那最後貞操都被玷汙時，絕非全民之福。

(中國時報)