台達電聚焦CSR 連3年獲首獎

台達電連續3年榮獲天下企業公民獎首獎，品牌長郭珊珊（左）代表接受評審長林信義頒獎。（台達電提供）

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中國時報
／台北報導

台達電昨再次拿下「天下企業公民獎」大型企業組首獎，是連續3年榮獲第一。評審團肯定，台達電在CSR（企業社會責任）上持續聚焦與堅持，用最高標準投入「環保 節能 愛地球」，展現台灣企業投身「永續」的決心與實力。

台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華親自出席這場《天下雜誌》主辦「天下企業公民獎」觀禮，並由台達電品牌長暨台達電子文教基金會執行長郭珊珊代表領獎。這也是台達電從2016年起，連續3年拿下企業公民獎大型企業組首獎，對長期關注氣候變遷，推動節能，致力環境教育的台達電而言，是一個最大的鼓勵。

鄭崇華呼籲，近年來，氣候變遷成為全世界關注的重大議題，不但每年因極端氣候造成的損失快速增加，許多城市甚至因為嚴重空汙與缺乏水源，漸漸不適合人類與生物居住。國際《巴黎協定》，卻因為主要排放國退出而前途未卜。企業的積極參與是減緩暖化不可或缺的力量。

郭珊珊領獎時表示，台達電身為國際企業公民一份子，從自身做起自主減碳，於廠區、建築物、資料中心實施節電方案以降低用電密集度，並於2017年提出2025年碳密集度下降56.6%的目標，成為台灣第一家，全世界前100家，通過科學基礎目標倡議組織SBTi符合性審核的企業。

台達電這幾年積極地投入環境教育與綠建築推廣，由基金會從校園宣導、出版綠建築書籍、拍攝微電影、到舉辦工作坊，以實際案例，分享綠建築的好處；同時員工照護，首創「旅遊黃金假」，提供4天假期回饋員工努力，更自2017年定為「健康年」元年，推動主題式福利規畫，積極提升員工的幸福指數。

(中國時報)

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