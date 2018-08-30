玉山金評分最高 11度奪金融第1

2018年08月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

2018年《天下雜誌》「天下企業公民獎」舉行頒獎典禮，玉山金控11度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名殊榮，與台達電、台積電分列大型企業組前3名，在「公司治理」及「企業承諾」構面表現亮眼，榮獲所有得獎企業最高評分，再創金融業最佳紀錄！

玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州表示，企業社會責任是成為世界一等的企業公民，以及邁向永續經營的最重要關鍵。

玉山長期投入綠色金融發展，兼顧經濟發展與環境永續，投資政策重視股權及債券投資標的企業社會責任表現，參考聯合國責任投資原則(PRI) ，將環境、社會與公司治理(ESG)議題納入玉山的投資分析及決策制定過程。

玉山發揮金融專業，用心投入綠色債券領域，目前在台幣及外幣綠色債券的發行量，皆為台灣銀行業第1名。除此之外，也輔導協助企業發行綠色債券，下個月將發行台灣民營企業規模最大的綠色債券。

玉山不僅是國內首家同時導入赤道原則與綠色債券的金融業，也是國內發行綠色債券次數與規模最大的銀行，充分展現結合金融本業，善盡企業社會責任。

「天下企業公民獎」綜合公司治理、企業承諾、社會參與以及環境永續等四大構面評比，過程嚴謹，最後加總評選出各組最佳表現企業。玉山金控在公司治理及企業承諾項目表現亮眼，分別榮獲9.62分及9.54分，為所有得獎企業最高評分。

天下雜誌指出，玉山金控持續展現企業經營結合CSR的價值，在既定的CSR作為上不斷擴散效益，從偏鄉學童的閱讀環境，到金融未來人才的培育，玉山對CSR的堅定讓台灣社會享有穩定而持續的改變能量。

(中國時報)