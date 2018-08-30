信義房屋 不動產業界唯一獲肯定

2018年08月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

堅持企業社會責任，仍兼顧營運績效，讓信義房屋獲獎不斷！2018年「天下企業公民獎」昨日頒獎，信義房屋在營收逾100億元「大型企業」評比中，榮獲第4名，在評選的四大構面中，以公司治理、社會參與表現最為優異，成為不動產界唯一獲獎公司。

從評審林信義手中接下獎項的信義房屋總經理劉元智喜悅之情溢於言表，他指出，優質服務來自於高標準公司治理，對一個企業的經營來講，無非是照顧好同仁及顧客、公平地對待股東、保護環境、貢獻社會。

劉元智強調，做為CSR的先行者，亦是值得信賴的房屋仲介領導品牌，信義房屋從不因產業與營運起伏稍減力道，徹底落實企業社會責任且嚴格自我要求，更將公司治理文化深植董事會及全體員工，自然就能創造正向的競爭力，在2018年《天下雜誌》「2000大企業調查」中信義房屋獲選為「營運績效50強」第1名。

信義房屋在公司治理上自我要求嚴格，除早已將獨立董事席次拉升到4席，超過董事席次1/2，高於法令要求外，2017年成立「提名委員會」，對董事及高階經理人資格進行審查，更委由外部顧問就董事會及功能委員會做外部評鑑。不僅在天下企業公民獎中，公司治理表現突出，今年在台灣證交所舉辦的「公司治理評鑑」結果中，亦獲得最優級（上市組排名前5％）。

在社會參與上，信義房屋舉辦的「社區一家行動計畫」14年來長期支持社造，腳步遍及全國98％鄉鎮，協助全台近2,000個社區圓夢，於2018年陸續獲「全球最具道德企業」、「亞洲永續報告獎ASRA」等，現再獲天下企業公民獎，彰顯信義房屋投入台灣企業社會責任豐碩成果，獲得國內外專業評審肯定。

(中國時報)